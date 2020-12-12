автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»

Последние матчи

Последние две игры против московского клуба волшебным образом имеют определенное символическое значение. Практически год назад — 6 декабря — «Динамо» прибыло на «Газпром Арену» в рамках очередного преображения. Команду возглавил сын легенды клуба Кирилл Новиков, выдал неплохую стартовую серию для первого самостоятельного этапа в элитном дивизионе и ехал в Петербург с репутацией грозы авторитетов. В первом тайме гости вынули три — забивали Азмун, Иванович, Дзюба, — матч так и закончился разгромом, во втором тайме у тренера гостей были мокрые глаза. Собственно, благодаря, в том числе, и победе над «Динамо», «Зенит» в сезоне 2019–2020 ушел в отрыв, который логично закончился золотыми медалями в июне 2020 года.



В минувшем августе «Зенит» отправился в гости на новый стадион «Динамо» и сенсационно проиграл 1:0. Игра была тугая и невзрачная; казалось, что это поражение — всего лишь турнирная осечка, но как оказалось впоследствии этот проигрыш стал началом длительной турбулентности, в которую попала команда Сергея Семака.

Перестройка

Этот сезон «Динамо» опять сложно характеризовать кадровой стабильностью. Упомянутого выше Новикова уволили 28 сентября после того, как ведомый им клуб умудрился в рамках квалификации Лиги Европы проиграть полулюбительскому «Локомотиву» из Тбилиси. Уже после поражения было ясно, что отставка неизбежна: уступить клубу из Грузии в нынешней политической ситуации, да еще и накануне столетнего юбилея ДСО «Динамо» — это был приговор.

При этом судьба Новикова была предрешена еще 1 февраля 2020, когда спортивным директором клуба стал босниец Желько Бувач, много лет отработавший в связке с Юргеном Клоппом и в Германии, и в «Ливерпуле». Ну подумайте сами: зачем боснийцу Новиков? Поэтому клуб, за букву Д которого переживали Дзержинский, Берия, Степашин, 14 октября 2020 года возглавил знакомый Бувача по Германии Сандро Шварц, моментально прозванный «Саша Черный».



Шварцу 42 года. С Бувачем он пересекался в «Майнце 05». Собственно, только в Майнце до «Динамо» немец и работал.

Шварц стартовал в РПЛ с трех побед: были повержены «Сочи», «Тамбов», разгромлен «Локомотив». В старейшем дерби страны поделили очки со «Спартаком». В предыдущем туре сенсационно уступил «Ростову» 4:1. В каждом матче при немце «Динамо» забивает в среднем по 2 мяча и ни разу не ушло с поля, не забив. Не случайно к старту 18 тура московский клуб оказался на 4 строчке в турнирной таблице.

Состав

За тур до конца этой части сезон Семак продолжил ротировать состав, явно держа в уме игру против «Спартака» в предстоящую среду. В полузащите вышли сразу Вендел и Малком, Далер Кузяев остался в запасе; в нападении появились Артем Дзюба и Себастьян Дриусси, Сердар Азмун оказался на скамейке.



автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»

Ход матча

Несмотря на все грозные предыгровые расклады, у «Динамо» в первом тайме получилось не очень. На 14 минуте Алексей Сутормин здорово прострелил с позиции правого защитника, Дзюба в одно касание пробил Антона Шунина.



На 31 минуте Дуглас Сантос ворвался в штрафную, отдал передачу и упал. Казалось, эпизод был заигран, но главный арбитр Сергей Иванов решил добавить огня и пошел смотреть повтор. Повтор убедил главного арбитра Сергея Иванова, и он назначил 11-метровый удар. Дзюба с точки был безжалостен, пробил ярко и сделал счет 2:0.

Благодаря этим двум голам Дзюба переместился на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Зенита» в истории: эти мячи стали соответственно 84-ым и 85-ым. Выше Артема только Юрий Желудков (87), Владимир Кулик (101) и Александр Кержаков (163).

1700 допущенных на матч болельщиков отметили достижения Артема в частности и «Зенита» в целом скандированием «Вперед, за Питер». Опытному слушателю могло показаться, что в некоторых выкриках был слышен градус.

На 55 минуте «Динамо» стараниями Магомеда Оздоева заработало справедливый 11-метровый. Полузащитник петербургского клуба получил заслуженную желтую карточку, а вышедший на замену Николай Комличенко пробил под рукой угадавшего угол Андрея Лунева.



На 61 минуте Оздоев покинул поле: Семак сыграл на опережении и, чтоб Магомед не удалился, заменил его на Дмитрия Чистякова. Сутормин в момент замены после подачи углового не смог забить третий гол. С выходом Чистякова «Зенит» перестроился на игру в пять защитников. Болельщики сразу вспомнили про пресловутый «матч-менеджмент» https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615146/.

На 84 минуте Сутормин оформил вторую голевую передачу: после прострела с правого фланга Азмун головой вколотил мяч в ворота Шунина. С 10 голами Дзюба с Азмуном возглавили список лучших бомбардиров РПЛ.

Матч так и закончился: 3:1, «Зенит» снова на первом месте в турнирной таблице, а беспроигрышная серия достигла 6 матчей — 4 победы и 2 ничьих. Уже в среду — последний матч в противоречивом 2020 году: «Зенит» принимает «Спартак».



Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»

