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«Верующие не воспримут». РПЦ объяснила отказ от одноразовых ложек для причастия и назвала существующие правила «адекватным» ответом ковиду

Одноразовые ложечки для причастия (лжицы) в условиях пандемии вводиться в церквях РПЦ не будут. Это не вызовет отклика у прихожан, к тому же трудно посчитать, сколько их понадобится, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24» 12 декабря.

По его словам, многие «верующие не воспримут» подобного нововведения. Кроме того, невозможно предсказать, сколько будет причастников в храме в каждый конкретный день и как пластиковые ложки потом утилизировать. Поэтому пока ничего менять не планируется — принимаемых мер достаточно, уверен клирик.

«Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, мне не приходилось слышать, чтобы где-то это употреблялось, — сказал Иларион. — То, что мы сейчас делаем, это адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию, которая сложилась».

Как писала «Фонтанка», правительство Петербурга не намерено проводить жесткие проверки соблюдения коронавирусного режима в храмах. В Смольном заявили, что «церковь — это не бар».

Ранее, 4 декабря, полторы сотни верующих Петербурга отметили Введение во храм Девы Марии. Некоторые верующие проигнорировали специальную разметку, а маску они сдвигали, чтобы поцеловать икону и святыни собора.

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Комментарии (7)

Саша Иванов
То есть, рестораны, с отдельными приборами и соблюдением дистанции - рассадник вируса, под запрет. А скопище более сотни человеков, использующих ОДНУ "ложку"- адекватный ответ? "«Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, мне не приходилось слышать, чтобы где-то это употреблялось, — сказал Иларион. — То, что мы сейчас делаем, это адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию, которая сложилась». Я думаю, что слово "совесть" мне не приходилось слышать, чтобы где-то это употреблялось"
AceMentura
Ничего не имею против веры и храмов.
Но если в условиях пандемии в одном помещении все должны быть в масках, то почему в аналогичном помещении не возбраняется обмениваться слюной с прихожанам через ложку?
Russomatroso
Ой дураки... По 10 рублей бы продавали чайные ложечки и норм. Как кирпич за 500 рублей на церковь -верующие поймут, как пластиковую ложечку, так не поймут.
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