«Верующие не воспримут». РПЦ объяснила отказ от одноразовых ложек для причастия и назвала существующие правила «адекватным» ответом ковиду

Одноразовые ложечки для причастия (лжицы) в условиях пандемии вводиться в церквях РПЦ не будут. Это не вызовет отклика у прихожан, к тому же трудно посчитать, сколько их понадобится, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24» 12 декабря.

По его словам, многие «верующие не воспримут» подобного нововведения. Кроме того, невозможно предсказать, сколько будет причастников в храме в каждый конкретный день и как пластиковые ложки потом утилизировать. Поэтому пока ничего менять не планируется — принимаемых мер достаточно, уверен клирик.