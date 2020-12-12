«Верующие не воспримут». РПЦ объяснила отказ от одноразовых ложек для причастия и назвала существующие правила «адекватным» ответом ковиду

Одноразовые ложечки для причастия (лжицы) в условиях пандемии вводиться в церквях РПЦ не будут. Это не вызовет отклика у прихожан, к тому же трудно посчитать, сколько их понадобится, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24» 12 декабря.
По его словам, многие «верующие не воспримут» подобного нововведения. Кроме того, невозможно предсказать, сколько будет причастников в храме в каждый конкретный день и как пластиковые ложки потом утилизировать. Поэтому пока ничего менять не планируется — принимаемых мер достаточно, уверен клирик.
«Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, мне не приходилось слышать, чтобы где-то это употреблялось, — сказал Иларион. — То, что мы сейчас делаем, это адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию, которая сложилась».
Как писала «Фонтанка», правительство Петербурга не намерено проводить жесткие проверки соблюдения коронавирусного режима в храмах. В Смольном заявили, что «церковь — это не бар».
Ранее, 4 декабря, полторы сотни верующих Петербурга отметили Введение во храм Девы Марии. Некоторые верующие проигнорировали специальную разметку, а маску они сдвигали, чтобы поцеловать икону и святыни собора.