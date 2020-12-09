В Петербурге задержали беглого банкира. Его подозревают в выводе 123 млн рублей

По версии следствия, которое возбудило уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», мужчина, занимавший пост председателя правления финансовой организации, с конца 2014-го по декабрь 2015 года одобрил ряд фиктивных кредитов на сумму в почти 123 млн рублей. Займы были, по мнению следователей из Москвы, заведомо невозвратными.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря, в розыск бывшего банкира объявили в конце ноября 2020 года.

Владимира Салтыкова, который в 2015 году возглавлял «Академический русский банк», задержали у Московского вокзала в Петербурге.

Центробанк отозвал лицензию у Академического русского банка в январе 2015 года в связи с потерей ликвидности: банк не мог обеспечивать своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. На тот момент по величине активов организация занимала 642-е место в банковской системе РФ.



В марте в банке началась процедура банкротства. Стоимость его активов тогда оценили в 130,7 миллиона рублей при размере кредиторской задолженности в 767,7 миллиона рублей. В 2018 году АСВ требовало ареста имущества девяти контролирующих ООО КБ «Академический русский банк» (АкадемРусБанк) лиц на сумму 360,3 миллиона рублей, но получило отказ.

Теперь в Петербурге ждут инициатора розыска — полицию ЮЗАО Москвы, чтобы передать им задержанного.

