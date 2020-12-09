Как узнать, есть ли штрафы в ГИБДД? «Фонтанка» советует: по электронной почте

Классический способ — это вручение заказного письма получателю «под роспись». Если в момент доставки человека не оказалось дома, то в почтовом ящике оставляют извещение, что надо прийти и самостоятельно получить письмо на почте.



Если же заказное письмо все же не дошло до адресата, стоит написать заявление на розыск. Оставить его можно в любом отделении почтовой связи или на сайте «Почты России», следуя инструкции.