Как узнать, есть ли штрафы в ГИБДД? «Фонтанка» советует: по электронной почте

Как обычно приходят письма и уведомления от госорганов?
Классический способ — это вручение заказного письма получателю «под роспись». Если в момент доставки человека не оказалось дома, то в почтовом ящике оставляют извещение, что надо прийти и самостоятельно получить письмо на почте.
Если же заказное письмо все же не дошло до адресата, стоит написать заявление на розыск. Оставить его можно в любом отделении почтовой связи или на сайте «Почты России», следуя инструкции.
Какая есть альтернатива бумажным письмам?
На федеральном портале госуслуг — gosuslugi.ru — есть «Госпочта», о которой мало кто знает. Это сервис, куда уведомления и заказные письма от государственных органов приходят не в бумажном, а в электронном виде. Обычно это повестки от судебных приставов, оповещения о штрафах и задолженностях. Бумажные письма получатели часто пропускают или вовсе не получают, если, например, живут не по месту постоянной регистрации. С Госпочтой такого не будет: письма хранятся в электронной форме, их нельзя удалить, они не теряются и всегда доступны для просмотра и печати.
От кого приходят письма в электронную «Госпочту»?
В основном, это уведомления от Госавтоинспекции, оповещения от Федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования (ФГИС ДО), а также заказные письма от Почты России, в том числе и постановления о нарушениях в области дорожного движения.
Как перейти на электронный формат общения с госорганами?
Для получения всех писем в электронном виде необходимо активировать функцию «Онлайн-доставка заказных писем». Сделать это можно через мобильное приложение и сайт «Почты России» (zakaznoe.pochta.ru), а также напрямую через портал Госуслуг.
Например, в мобильном приложении Госуслуг необходимо зайти в Личный кабинет, перейти в «Профиль» и в разделе «Дополнительные данные» выбрать категорию «Настройка онлайн-доставки». В интернет-версии портала в Личном кабинете в разделе «Настройки» необходимо выбрать категорию «Онлайн-доставка заказных писем».
А чтобы все-таки не пропустить какое-то бумажное письмо, стоит подключить сервис «Электронные извещения». Тогда все уведомления о письмах, посылках и других отправлениях на ваше имя будут приходить на e-mail и в телефон по SMS. Данные для этого указываются в профиле клиента в личном кабинете на сайте почты, Еще можно получать Push-уведомления, если на телефоне установлено приложение «Почты России».
Такая услуга доступна всем в России?
Услуга пока доступна не во всех регионах, но в Петербурге и Ленинградской области подключиться можно. Всего же регионов более 50, и их количество будет расти. При этом в зависимости от субъекта различается список тех ведомств, от которых можно получать письма в электронном виде. Ознакомиться с полным списком регионов и потенциальных отправителей можно на сайте Почты России.
Почему особенно эта услуга актуальна для автовладельцев?
Письмо точно не будет блуждать от отделения к отделению. Вы получите мгновенное уведомление через SMS или по электронной почте о том, что и как нарушили, даже если сменили место жительства. При этом все письма будут храниться в личном кабинете, их можно прочитать в удобное время. Посмотреть, распечатать, оспорить штраф – все это доступно в любой момент. Письма пересылаются по защищенным каналам связи, и доступ к ним разрешен только отправителю и адресату, что гарантирует полную защиту персональных данных. Кроме того, через Госуслуги можно оплатить штрафы с 50% скидкой. Ну и не будем сбрасывать со счетов сокращение бумажного документооборота и заботу об экологии.
Письма о каких нарушениях приходят по электронной почте?
О тех, которые зафиксировала Городская автоматизированная система фиксации нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты штрафов (ГАС ФН ПДД). В Санкт-Петербурге она работает с 2010 года. Главная её цель – профилактика административных правонарушений в области дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и уменьшение тяжести их последствий. Проект реализуется совместно с Управлением ГИБДД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Из-за угла подглядываете? Подловить хотите ничего не подозревающего водителя?
Ничего подобного! Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра, на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и на сайте ГИБДД РФ. Информация также доступна в группах Городского мониторингового центра в соцсетях.
И что же фиксируют камеры?
У нас в городе есть стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации. Каждый тип комплексов «занимается» определенными проступками.
О тех правонарушениях, которые фиксируются таким образом, можно узнать из инфографики ниже.
И много ли нарушителей удалось «поймать» в объектив?
С начала 2020 года вынесено более 3,4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому водителям стоит быть внимательными на дорогах и не нарушать правила дорожного движения. Ведь дело не только в штрафах - от ваших действий зависит жизнь и здоровье окружающих.
Опрос: А вы часто получаете штрафы от ГИБДД?
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных