«Зенит» поставил с «Боруссией» грустную точку в Лиге Чемпионов

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Стартовый состав

До игры болельщики были готовы к бенефису молодых футболистов: пусть влетим, но зато своими воспитанниками. Фантазия понятная, но когда за час до игры был опубликован стартовый состав, стало очевидно, что у тренерского штаба свои фантазии.

В ворота вернулся Михаил Кержаков. Интересно, за матч с «Уралом» голкипер восстановился ментально? Именно психологической усталостью Кержакова Сергей Семак объяснял появление Андрея Лунева во встрече 17 тура РПЛ. Вячеслав Караваев оказался не готов выходить с первых минут, поэтому в обороне справа опять Алексей Сутормин (для него этот матч стал аж 50-ым в составе «Зенита»). Деян Ловрен так же остался в запасе, поэтому опять в центре обороны вышел Данила Прохин. Вильмар Барриос и Магомед Оздоев насытили центр поля, но главная интрига была, конечно же, в атаке.



В воскресенье стало известно, что во время собственного стрима Себастьян Дриусси раскритиковал тренерский штаб «Зенита», заявив, что уже второй год он играет на «дерьмовой позиции». Интонация нападающего была однозначна: он не шутил, он переживал. Удивительно, но на матч против «Боруссии» аргентинец вернулся на родное место — 11-го номера, нападающего-наконечника. При этом Артем Дзюба остался в запасе, а пару форварду составил Сердар Азмун, который отметился вторым хет-триком в своей карьере в минувшую субботу в игре против «Урала».

Болельщики

Болельщики на стадионе были. Показалось, что в свете последних событий этот праздник футбола — вообще последняя вспышка прекрасного: больше в 2020 году зрителей на «Газпром Арене» не планируется. Кулуарные разговоры на стадионе подтвердили: сейчас ясно, что ничего не ясно, и допустят ли зрителей на последние игры года против «Динамо» и «Спартака» (!) - не известно. Ситуация, уж простите, динамическая. Ярмарка на Манежной площади — можно, футбол со зрителями — не факт. В отсутствии Дзюбы на поле «Вираж» глоток не жалел и яростно поддерживал команду: были и напевы из Льва Лещенко, и напоминания о том, что «Зенит» - наша судьба.



Ход матча

На 16 минуте стало понятно, что имел в виду Дриусси, говоря о своей позиции. Аргентинец горизонтально отыгрался с партнером, открылся на 11-метровую точку и пробил под опорную ногу вратарю «Боруссии». «Зенит» второй раз в этой лигочемпионской кампании повел в счете. Твиттер петербургского клуба отреагировал молниеносно: «Дриусси забивает из удобной позиции».

На 32 минуте Азмун увеличил счет, но румынская бригада арбитров зафиксировала положение вне игры. Надо признать — офсайд был, иранец не успел выйти из-за спины защитника «Боруссии». Гости за секунды до свистка на перерыв показали, что расслабляться рано: удар пришелся прямо в штангу ворот Михаила Кержакова.

Второй тайм в который раз остался не за «Зенитом»: команда Семака отдавала домашние матчи с «Брюгге» и «Лацио», гостевую ничью с той же «Боруссией», без сенсаций обошлись и на «Газпром Арене».

На 68 минуте после парада ошибок счет сравнял Лукаш Пищек. На 79 минуте Аксель Витсель, экс-чемпион России в составе «Зенита» пробил, казалось бы, корявенько, но очень точно: его гол стал победным.



Семак, чья тренерская карьера когда-то началась именно с матча против «Боруссии, использовал все замены. На поле во втором тайме появились Ловрен, Круговой, Вендел, Караваев и Дзюба, которого стадион предсказуемо встретил свистом. Увы, на характер матча эти замены в лучшую сторону не повлияли. «Боруссия» уверенно довела матч до победы и оформила выход в плэй-офф Лиги Чемпионов с первого места в группе. «Лацио» сыграл дома с «Брюгге» вничью 2:2 и именно римляне составили компанию немцам. Бельгийцев ждет Лига Европы, а «Зенит» с одним очком — домашние матчи против «Динамо» и «Спартака».

После финального свистка кругом почета по стадиону прошелся Витсель и сорвал овацию. Оно понятно: бельгиец, который на «Газпром Арене» когда-то выигрывал бронзовые медали, прочно ассоциируется у болельщиков «Зенита» с другими выступлениями в Лиге Чемпионов. И это была очень сильная и очень грустная точка в этой еврокубковой кампании.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»