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Суд встал на сторону петуха, убитого с помощью ружья и железного прута

Француза приговорили к условному лишению свободы за убийство петуха Марселя. Об этом 8 декабря сообщает France Bleu.

Местный житель был раздражен постоянным кукареканьем соседской птицы. В мае чаша его терпения переполнилась, он взял ружье и железный прут и расправился с возмутителем спокойствия. Владелец петуха после этого опубликовал в интернете петицию с требованием справедливости для птицы. Ее подписали около 100 тысяч человек. В итоге суд дал преступнику 5 месяцев лишения свободы условно. Тот признал вину.

Отметим, во Франции довольно трепетно относятся к правам петухов. Так, в 2019 году соседи жаловались на кукареканье птицы по имени Морис. Его хозяйка собрала 155 тыс. подписей, после чего суд разрешил кукарекать петуху без ограничений.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Это европейская практика, где суды всё чаще встают на сторону петушиных интересов.
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