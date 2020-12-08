Суд встал на сторону петуха, убитого с помощью ружья и железного прута

Француза приговорили к условному лишению свободы за убийство петуха Марселя. Об этом 8 декабря сообщает France Bleu.
Местный житель был раздражен постоянным кукареканьем соседской птицы. В мае чаша его терпения переполнилась, он взял ружье и железный прут и расправился с возмутителем спокойствия. Владелец петуха после этого опубликовал в интернете петицию с требованием справедливости для птицы. Ее подписали около 100 тысяч человек. В итоге суд дал преступнику 5 месяцев лишения свободы условно. Тот признал вину.
Отметим, во Франции довольно трепетно относятся к правам петухов. Так, в 2019 году соседи жаловались на кукареканье птицы по имени Морис. Его хозяйка собрала 155 тыс. подписей, после чего суд разрешил кукарекать петуху без ограничений.