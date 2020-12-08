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Завершено расследование дела судмедэксперта. Он нашёл алкоголь в крови мальчика, которого сбил полицейский

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова. Он нашел алкоголь в крови 6-летнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля сотрудника полиции в Кировской области в 2019 году. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, 15 июля 2019 года Насонов «ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей» указал в заключении неверную причину смерти 6-летнего ребенка и недостоверные сведения о наличии в его крови этилового спирта. 13 июля, после извещения о ДТП, он не выехал на место, а судебно-медицинское исследование тела начал только 15 июля, причем изъял только кровь погибшего мальчика. Во время вскрытия он не изымал необходимые биологические материалы для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола.

Более того, образец крови до пересылки в лабораторию несколько дней хранился не в холодильной камере, из-за чего мог испортиться. А получив результаты, Насонов не придал значения наличию в крови ребенка этанола, хотя это должно было вызвать подозрения, и не стал проводить дополнительные проверки, а также не сохранил образцы крови, и по истечении срока хранения их уничтожили.

В отношении судмедэксперта было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Случай вызвал общественный резонанс, и дело, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, передали в центральный аппарат ведомства. Теперь дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

ДТП произошло в селе Буйское Кировской области 13 июля. Действующий сотрудник полиции сбил 6-летнего мальчика, который катался на велосипеде. После ДТП родители ребенка выложили в Сеть фотографии результатов экспертизы, согласно которым в крови мальчика был обнаружен «этанол в количестве 0,51% промилле».

Это не первая громкая история о «пьяном мальчике» в России. В 2017 году жительница Балашихи сбила 6-летнего ребенка, а судмедэксперт обнаружил в крови погибшего этанол в количестве 2,7 промилле, что для ребенка было бы смертельной дозой. Выяснилось, что эксперт допустил брожение крови. Автомобилистку приговорили к трем годам колонии, а судмедэксперт получил 10 месяцев исправительных работ.

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Комментарии (1)

DenArch
За деньги он мог и не такое сотворить.
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