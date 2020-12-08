Брейк-данс и еще три новых вида спорта вошли в программу Олимпиады-2024

Сразу несколько новых видов спорта официально включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает во вторник, 8 декабря, пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), это скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.
Также было принято решение сократить общее количество спортсменов, принимающих участие в Играх, до 10,5 тысячи человек. Больше всего пострадала квота тяжелой атлетики из-за «серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта».
Breaking will make its Olympic Games debut, building on the success of the sport at the Youth Olympic Games Buenos Aires 2018.pic.twitter.com/ZthK3ZRxIv— Olympics (@Olympics) December 7, 2020
Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.
Олимпийские игры - 2024 пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа.