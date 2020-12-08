Автошколы обязали передавать информацию об учениках в МВД в самом начале обучения

Автошколы, в соответствии с приказом МВД, в течение пяти дней с момента обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители.
Как сообщает 8 декабря ТАСС, список, сформированный с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», надо будет передать уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку или направить через личный кабинет организации. Требования о персональных данных нарушаться не будут. «Сведения о сформированных учебных группах и обучающихся в них вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции», — разъясняется в проекте приказа.
Автошколе могут отказать в экзамене в ГИБДД. МВД определило основания для этого. «Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», — цитирует ТАСС документ. В случае отказа ГИБДД должно уведомить заведение заказным письмом.
Новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами, утверждённый МВД, вступит в силу 1 апреля 2021 года, как и новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Он, как и прежний регламент, предусматривает от одного до трех штрафных баллов за ошибку. Самые грубые (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесены в отдельный блок, причем при допущении этих ошибок экзамен незамедлительно прекращается. В регламент планируется внести отдельный перечень навыков вождения, а также он разрешает сдавать на права с 16 лет.