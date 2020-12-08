Автошколы обязали передавать информацию об учениках в МВД в самом начале обучения

Автошколы, в соответствии с приказом МВД, в течение пяти дней с момента обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители.

Как сообщает 8 декабря ТАСС, список, сформированный с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», надо будет передать уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку или направить через личный кабинет организации. Требования о персональных данных нарушаться не будут. «Сведения о сформированных учебных группах и обучающихся в них вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции», — разъясняется в проекте приказа.