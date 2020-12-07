Студенты и преподаватели Университета имени Бонч-Бруевича в ожидании перемен. После президентского росчерка вуз сменил учредителя. Новый хозяин готов перечеркнуть почти столетний опыт и превратить самостоятельный университет в придаток московского.

Владимир Путин упразднил Федеральное агентство связи в конце ноября. Его функции передали Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ликвидированная Россвязь выступала учредителем четырёх вузов: Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича (СПБГУТ), Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Каждый из них был самостоятельным учреждением. После реорганизации МТУСИ обретёт статус головного, остальные университеты станут филиалами.



В публичном пространстве на будущие изменения первыми отреагировали студенты «Бонча», которые опубликовали открытое письмо и петицию против превращения петербургского вуза в московский филиал. По мнению учащихся, изменение статуса приведёт к уменьшению бюджетных мест, перебоям с финансированием на развитие студенческих активов, закрытию направлений подготовки, расформированию аспирантуры и военно-учебного центра, сворачиванию научных исследований, оттоку высококвалифицированных преподавателей. «С потерей имени и самостоятельности прервется историческая нить, связывающая многие поколения бончевцев, создающая крепость профессионального сообщества связистов, сегодняшних студентов и выпускников», — говорится в петиции. К 7 декабря инициативу поддержали более трёх тысяч человек.

Петербургский университет Бонч-Бруевича в этом году отметил 90-летний юбилей. В структуре университета 28 кафедр в составе 6 факультетов. «В СПбГУТ обучаются около 11 тысяч студентов, из которых около 85% после выпуска трудоустраиваются преимущественно на ведущие предприятия отрасли связи и информационных технологий», — отмечается на сайте вуза.



Среди знаменитых выпускников «Бонча» бывший министр внутренних дел РФ Борис Грызлов, первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский. Вуз занял 11-ю строчку в рейтинге российских университетов по уровню зарплат выпускников.

«Филиал — это снижение статуса учебного заведения. Я бы хотел, чтобы в моём дипломе было написано «университет», а не «филиал» какого-то университета, — рассуждает и. о. председателя студенческого совета СПБГУТ Роман Христофоров. — Филиал также снизит квалифицированность кадров, потому что снизятся требования для работников и преподавательского состава. Я как студент, который любит свой вуз, не хотел бы терять историю своего университета».

«Вуз всегда был точкой роста для Петербурга, а сейчас если мы станем филиалом, это все уйдёт в Москву. В головном вузе — все гранты, всё финансирование, там все победы, а в Петербурге — только филиал. Для города это будет потеря на образовательном небосклоне, — отметила проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Университета Бонч-Бруевича Ирина Алексеенко. — То, что годами нарабатывалось, наш имидж, бренд, всего этого не станет, статус будет понижен».



Ирина Алексеенко добавила, что сейчас университет продолжает работу в привычном графике.

Председатель совета ректоров Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов уточнил, что вопрос о статусе СПБГУТ ещё только будет рассматриваться: «Будет комиссия в Министерстве связи, и в эту комиссию приглашены представители совета ректоров и представители региона, которые выскажут своё мнение и аргументы. Эта комиссия будет не раньше 20 декабря».

За автономность выступили также Поволжский и Сибирский университеты. Вузы поддержали депутаты Госдумы. «В этой истории много вопросов, но главный из них — кому нужно было накануне ликвидации Россвязи объединять подведомственные ей вузы? Я, как и мои коллеги из Самарской и Новосибирской областей Александр Хинштейн и Максим Кудрявцев, выступаю против этого процесса», — написал в «Инстаграме» депутат Сергей Боярский.



По данным «Фонтанки», в Смольном обсуждают изменение статуса «Бонча» с конца ноября, власти Петербурга намерены отстаивать самостоятельность вуза. «Университет настолько силен, что его надо сохранить», — уточнил собеседник в правительстве.

