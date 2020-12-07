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Орнитолог расскажет, как получилось, что сокол — «кузен» попугая, а курица — близкая родственница утки

После того как выяснилось, что птицы — родственники крокодилов и динозавров, нас, казалось, уже ничем не удивишь. Но в последние 20 лет наука вообще изрядно пересмотрела систематику птиц. 9 декабря слушаем онлайн-лекцию в «Архэ». 12+

Фото: pixabay.com/

Этот пересмотр творится не только в орнитологии, но и в биологии вообще. Когда читаете новость вроде «ученые открыли нового жука», представляется картина: идет ученый по тропинке — глядь, а там неизвестное прежде насекомое. На самом деле очень часто насекомое/зверь/птица были давно известны, только их причисляли к одной разновидности, а они оказались другой. И выяснилось это только с появлением молекулярно-генетических технологий, когда на тонком уровне стали очевидны различия двух вроде бы абсолютно одинаковых животных. И наоборот, два абсолютно непохожих внешне существа оказались кузенами. Вот кого бы вы выбрали близким родственником сокола? Ну, наверное, какую-то серьезную птицу вроде ястреба. Но появилась информация, что соколы ближе к попугаям и воробьям. Или куры и утки: такие разные, что их точно не спутаешь, а оказались близкими родственниками.

Но всегда ли молекулярные систематики правы? Все объяснит Евгений Коблик, орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ. Онлайн-лекцию «Разнообразие современных птиц и их классификация» слушаем 9 декабря в 20:00.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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