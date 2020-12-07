FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Чтобы голос не подавала». Нападение с игрушечным пистолетом на пункт выдачи заказов Wildberries попало на видео

Недоразумением назвал нападение на пункт выдачи заказов интернет-магазина 38-летний житель Петербурга.

Как сообщает 7 декабря пресс-служба ГУ МВД, работник интернет-магазина по доставке мебели зашел в помещение на Ветеранов, чтобы забрать выручку. Там он связал скотчем менеджера магазина, но выяснил, что товары оплачиваются заранее и денег в кассе нет, после чего ушел.

На видео видно, как он угрожает предметом, похожим на пистолет, который потом оказался игрушечным пистолетом-зажигалкой.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Сам задержанный уверял, что это был его первый налет, и вообще это недоразумение. А скотчем он воспользовался, чтобы менеджер «голос не подавала до его ухода».

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

julesvern
Прям "большой куш" - "all bets are off"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний