Недоразумением назвал нападение на пункт выдачи заказов интернет-магазина 38-летний житель Петербурга.



Как сообщает 7 декабря пресс-служба ГУ МВД, работник интернет-магазина по доставке мебели зашел в помещение на Ветеранов, чтобы забрать выручку. Там он связал скотчем менеджера магазина, но выяснил, что товары оплачиваются заранее и денег в кассе нет, после чего ушел.

На видео видно, как он угрожает предметом, похожим на пистолет, который потом оказался игрушечным пистолетом-зажигалкой.