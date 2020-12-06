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На КАД заметили ездока на одном колесе, но с телефоном в руке

Необычный участник движения, снятый на видео на КАД, вызвал бурление общественного мнения в соцсетях.

На КАД около города Мурино бесстрашно ехал человек на моноколесе, глядя при этом в экран смартфона, пока мимо проносились фуры, рассказывают 6 декабря очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Его там видят не первый раз. «Он там каждый день ездит — камикадзе», — пишет в комментариях подписчица группы Василиса. По словам пользователей моноколеса, использовать смартфон при движении необходимо для управления устройством.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Судя по всему, ездок добрался до места назначения без происшествий. По крайней мере, на кольцевой ДТП с ним не зарегистрировано, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». И подчеркнули, что этот нарушитель подверг опасности себя и других участников движения. Согласно статье 16.1 ПДД, «на автомагистралях запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч», и к моноколёсам это тоже относится.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (28)

Athair
Да и поправьте в статье, телефон для езды на моноколесе не нужен. Можно смотреть на параметры, а можно и не смотреть - колесо о приближении к... и о превышении допустимой скорости предупреждает звуками.
ViGilant
у меня скейт может полтос, покататься что ли по кад раз можно)
260569221
Ид.... . он не смотрит в телефон, он просто в руках его держит..
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