Необычный участник движения, снятый на видео на КАД, вызвал бурление общественного мнения в соцсетях.
На КАД около города Мурино бесстрашно ехал человек на моноколесе, глядя при этом в экран смартфона, пока мимо проносились фуры, рассказывают 6 декабря очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Его там видят не первый раз. «Он там каждый день ездит — камикадзе», — пишет в комментариях подписчица группы Василиса. По словам пользователей моноколеса, использовать смартфон при движении необходимо для управления устройством.
Судя по всему, ездок добрался до места назначения без происшествий. По крайней мере, на кольцевой ДТП с ним не зарегистрировано, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». И подчеркнули, что этот нарушитель подверг опасности себя и других участников движения. Согласно статье 16.1 ПДД, «на автомагистралях запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч», и к моноколёсам это тоже относится.