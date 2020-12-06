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Медики объяснили, чем отличаются проблемы с обонянием при коронавирусе и ОРВИ

Потеря обоняния не всегда указывает на коронавирус, указывают врачи.

Как рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Елена Селькова, человек может перестать различать запахи из-за отека слизистой оболочки носа при простуде или острой аллергии. При COVID-19 обоняние пропадает, но нос при этом не закладывает.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания», — пояснила врач.

Потеря обоняния может быть симптомом и других серьёзных заболеваний: опухоли головного мозга, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, может возникать при постинфарктных состояниях. «При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжёлых проявлений болезни», — подчеркнула Селькова.

Другие врачи также отмечают, что проблемы с обонянием могут иметь люди с острым или хроническим ринитом, с заболеваниями центральной нервной системы, при приёме некоторых медикаментов или воздействии химикатов. Этот симптом иногда указывает на старческие изменения.

Испанские учёные выяснили, что у больных коронавирусом до потери обоняния и вкуса появляется сухость и неприятные ощущения в носу, передаёт 6 декабря РИА Новости.

По данным Университета Хопкинса, к утру 6 декабря мск COVID-19 диагностирован у 66,56 миллиона человек по всему миру, умерли от него 1,52 миллиона человек.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Считай, уже переболел. Вот чего не было, так это потери обоняния. Специально все нюхал. Температура была, сыпь была, давление скакало, покашливание и слабость до сих пор сохраняются. Ушел на больничный, еще травка на газонах зеленела, а выйду уже под новогоднюю иллюминацию.
260870021
Была сильная заложенность, а день на 5й пропали запахи. вернулись через 2 месяца. вот такой ковид
alex_k
"воздействии химикатов"
о, сейчас прибегут конспирологи про "химтрейлов" рассказывать
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