Ваш аккаунт вне закона. Как российский суд пытается поделить при разводе супругов их общий Instagram

Законодатели не успевают за стремительно меняющейся жизнью. Не успели отгреметь процессы по дележу сайтов и биткойнов, из-за чего судам пришлось переламывать через колено четвертую часть Гражданского кодекса (об интеллектуальных правах) и, прямо скажем, выносить волюнтаристские решения, как снова неладно: при разводе супруги попросили суд поделить их в Instagram.

Самые успешные блогеры зарабатывают очень приличные деньги — крупнейший доход с одного аккаунта, за которым стоит конкретный человек, по оценке Forbes, перевалил за 3,4 млн долларов. Столько заработал Илья Петухов под ником Wylsacom на обзоре новинок в мире гаджетов. Так что делить даже средней руки блог со сформировавшейся аудиторией и хорошо поставленными продажами бывает интереснее, чем какую-нибудь унылую риелторскую контору или даже трешку в Девяткино.



Нынешняя история с дележом аккаунта про Lifestile, путешествия и прочие глупости с миллионом подписчиков и ежемесячными доходами в 300 тыс. рублей в месяц ставит в тупик юристов, специализирующихся на цифровом праве. Адвокат, представляющий в суде одну из сторон, отказался называть их имена или название блога, но дал понять, что по остальному имуществу — квартирам и машинам — супруги, в общем-то уже договорились.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты признают: такого еще не было. И суду будет проще всего просто отказать в иске, сославшись на то, что природа оспариваемого имущества не определена и не описана никакими законами, полагает Антон Серго, доктор юридических наук, профессор РГАИС.

Если же разбираться по-хорошему, придется как-то искать аналогии с другими делами. «Возможна либо аналогия с доменными именами, либо, что будет оптимально, сделать независимую оценку этого аккаунта, отдать тому, на кого он был зарегистрирован, а второму супругу присудить половину цены», — рассуждает Антон Серго.



Но вопрос оценки аккаунта — это еще одна черная дыра, в которую не каждый судья решится углубляться. «Для этого у нас в стране нет методик. А эксперт, которого суд привлечет для оценки, должен будет опираться на что-то, чтобы не оказаться потом крайним.

Мир интернета и социальных сетей развивается очень быстро, а нормативная база — наоборот, отмечает Сергей Кидяев, партнер юридической фирмы «Скрябин и партнеры», который в том числе занимается вопросами защиты прав в Сети. «В момент, когда закон начинает регулировать какую-то сферу в интернете, она может уже раз пять измениться», — сетует эксперт.

При этом в данном случае на обычный кейс о гражданском споре накладываются особенности Семейного кодекса (ведь супруги имеют равные права на совместно нажитое имущество) и особенности авторского права.

Но смысл тезиса о совместно нажитом в браке имуществе отталкивается от того, что квартира или машина была приобретена на деньги, которые принадлежат семье, и оба супруга, получается, вложили одинаковую сумму в покупку. Аккаунт же не покупался, а создавался, говорят юристы, у него изначально не было никакой стоимости, и вопрос о разделе вложений в него не идет.



С другой стороны, казалось бы, любой аккаунт привязан к номеру телефона или электронному адресу конкретного человека. На кого он зарегистрирован, того, как говорится, и тапки. Но номинальное владение номером телефона не влияет на прибыльность и убыточность аккаунта, уверен Сергей Кидяев. Так что, возможно, московским блогерам придется сейчас рассказывать судье, кто больше приложил руку к созданию блога.

«С супружескими аккаунтами, как правило, такая ситуация, что один — это звезда, лицо блога, а второй — тот, кто поддерживает его работу: ведет общение от имени звезды, размещает фотографии, занимается продвижением и прочим. Так что вопрос о том, чей вклад в развитие аккаунта больше, может быть очень спорным», — говорит Антон Серго.

В какой-то мере аккаунт в Instagram можно будет соотнести с какими-то механизмами, которые реально работают в плане материальных прав, бизнеса в его классическом понимании, говорят юристы. Но, как в случае с ООО или ЗАО, тут нельзя просто поделить доли и акции. Даже пойти на такой нелепый, но широко распространенный шаг, как разделить квартиру по квадратным метрам и присвоить разводящимся супругам соответствующие доли в правах на нее, в случае с аккаунтом невозможно.

