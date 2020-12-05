«Зенит» вернулся в Петербург и без зрителей разгромил «Урал». У Азмуна хет-трик

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Гостям из Екатеринбурга было больно и много раз. Отдел спорта рассказывает о том, как команда Сергея Семака уверенно оформила домашний разгром в матче с «Уралом» - 5:1.

Зрители и их отсутствие

Как установили ответственные руководители после концерта Басты в Ледовом дворце, короновирус все-таки опасно распространяется и на матчах Российской Премьер-Лиги, поэтому впервые в истории «Газпром Арены» матч прошел без зрителей. Ну как без зрителей: после консультаций с главной организацией 2020 года Роспотребнадзором пришло разрешение пустить обладателей абонементов в бизнес-ложи. Видимо, там вирус тоже чувствует себя беспомощным.



Я видел много матчей без зрителей на «Петровском», но в масштабах «Газпром Арены» этот праздник абсурда выглядел особенно празднично. Матерный подсказ футболистов сочетался с мудрым тренерским, детские выкрики из лож «Зенит — Чемпион!» добавляли окситоцина. Семак накануне игры 17 тура отметил: «Решения принимаем не мы. Странности в этой жизни случаются. Мы только за то, чтобы болельщики присутствовали, а дальше власти принимают решения, насколько это возможно».

Кадровые сенсации

Неожиданно в ворота «Зенита» вернулся Андрей Лунев. Напомним, еще в июне голкипер в игре против «Ахмата» в Грозном получил травму, и с тех пор Михаил Кержаков провел выдающийся отрезок без замен на посту номер один.

В обороне справа снова появился Алексей Сутормин: Вячеслав Караваев продолжает восстанавливаться после повреждения. Деян Ловрен все так же вне состава по причине «недомогания». Поэтому на позиции правого центрального защитника вышел Дмитрий Чистяков. В обороне на левом фланге материализовался ветеран всех войн двужильный Юрий Жирков, Дуглас Сантос сместился в опорную зону (в пару к отдохнувшему — или выздоровевшему — Магомеду Оздоеву). В атаке у «Зенита» наконец восстановился самый грозный атакующий квартет: Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба с капитанской повязкой.



Ход матча

Предыдущая встреча с «Уралом» в марте запомнилась неприличным счетом. 14 марта, в какой-то другой вселенной еще до начала всех карантинов, петербургский клуб победил команду из Екатеринбурга со счетом 7:1, первый хет-трик в своей карьере оформил Азмун. После того матча российский футбол замер на 3 месяца. Удивительно, но иранец же солировал теперь и на пустой «Газпром Арене». На 14 минуте после изящного прохода Малкома Сутормин повесил с правой ноги прямо в голову Азмуну и тот открыл счет. Через 7 минут после не менее изящного прохода другого бразильца Дугласа Сантоса Артем Дзюба продлил мяч, и Сердар точно пробил в дальний угол ворот воспитанника ЦСКА Ильи Помазуна.

«Зенит» разбежался. На 29 минуте Малком повторил свой роскошный проход и вывел Азмуна на ударную позицию иранца. Того отоварили по ногам. Главный арбитр матча Игорь Панин сразу же указал на 11-метровую точку, но потом взял паузу на консультацию с коллегами из комнаты ВАР. Решение осталось неизменным, и зрителям была явлена субординация: пенальти решил исполнить Дзюба (напомним, что в предыдущем домашнем матче на «Газпром Арене» против «Краснодара» в конце первого тайма форвард «Зенита» пенальти не реализовал). В этот раз Артем был точен: сверхпижонским ударом «паненкой» нападающий довел счет до разгромного.



Атмосфера матча временами напоминала последние годы «Зенита» на стадионе имени Кирова, футбольным правопреемником которого выступает «Газпром Арена»: тишина на трибунах, 300 человек болельщиков, громкие не совсем трезвые выкрики лидеров мнений из лож — не хватало только пронзительного тявканья балтийских чаек

Эндшпиль первого тайма получился в мажоре. Малком разогнал контратаку 4 в 4, отдал Дзюбе, тот Сантосу, Сантос — Азмуну и сам открылся на 5 метров: 4:0. В соцсетях язвительно пошутили: вот она, знаменитая непоставленная игра Сергея Семака.

Во втором тайме «Урал» пытался вернуться в игру: Ракицкий спасал после удара Эрика Бикфалви, воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев попал в перекладину. На 59 минуте на поле появились Александр Ерохин и Далер Кузяев — вместо Дзюбы и Дриусси соответственно. На 68 минуте на замену вышел Вендел — вместо Ярослава Ракицкого (Дуглас Сантос перешел в линию обороны). На 71 минуте Азмун мог забивать третий, но не попал в пустые ворота. За 15 минут до конца основного времени Малком здорово ускорился в штрафной Помазуна и заработал пенальти. Сердар все-таки оформил второй хет-трик в ворота «Урала» (в целом этот гол стал для иранца десятым в ворота команды из Екатеринбурга). На 81 минуте свое игровое время получили Андрей Мостовой и Станислав Крапухин (игроки вышли вместо Азмуна и Оздоева). Тут же «Зенит» пропустил: Сантос не поставил спину у углового флажка, неугомонный Бикфалви отобрал мяч, навесил в штрафную и Артем Шаболин забил пресловутый гол престижа. В оставшиеся минуты Лунев отметился двойным сейвом.



Эта победа стала для команды Семака всего лишь первой в пяти матчах. Азмун единолично возглавил список лучших бомбардиров с 9 голами (в спину дышат Эсекиель Понсе и Джордан Ларссон из «Спартака» с 8 голами, а также одноклубник Дзюба, который забивает в двух последних домашних матчах «Зенита»). Можно ли считать этот разгром выходом из кризиса? Пока это вопрос, но следующий матч петербургского клуба уже во вторник: на «Газпром Арене» - со зрителями! - ждут дортмундскую «Боруссию» в финальной и ничего не решающей встрече Лиги Чемпионов.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

