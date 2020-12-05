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Вот как надо отмечать день рождения. «Перформанс» с пушками на Неве устроили в честь учебного заведения

Петербуржцы были удивлены активностью военных на набережной в центре Петербурга. Так Михайловская военная артиллерийская академия 5 декабря отпраздновала 200-летний юбилей.

«Какой-то перформанс на набережной напротив Финляндского вокзала», — написали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО, в рамках мероприятия торжественно открыли два бюста: основателю Академии генералу-фельдцейхмейстеру, Великому князю Михаилу Павловичу Романову и главному маршалу артиллерии Николаю Николаевичу Воронову. Залп орудий сопроводил торжество.

Вице-губернатор Владимир Кириллов поздравил начальника академии Сергея Баканеева, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, курсантов и слушателей со знаменательным юбилеем от имени губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного. Наиболее отличившимся сотрудникам академии были вручены государственные награды, в том числе Орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За Отвагу» и медали Суворова. Затем начался концерт.

Михайловская военная артиллерийская академия является единственным высшим учебным заведением в нашей стране, осуществляющим подготовку высококвалифицированных офицеров и специалистов ракетных войск и артиллерии для Вооруженных сил и других силовых структур Российской Федерации, а также зарубежных государств. За двухвековую историю академия выпустила свыше 90 тысяч артиллеристов и ракетчиков. Среди них 257 георгиевских кавалеров, 95 Героев Советского Союза, 5 Героев Российской Федерации, маршалы Советского Союза и артиллерии, генералы, а также деятели науки и культуры, достигшие мировой известности в областях, не связанных с Вооруженными силами.

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