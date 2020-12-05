Петербуржцы были удивлены активностью военных на набережной в центре Петербурга. Так Михайловская военная артиллерийская академия 5 декабря отпраздновала 200-летний юбилей.
«Какой-то перформанс на набережной напротив Финляндского вокзала», — написали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО, в рамках мероприятия торжественно открыли два бюста: основателю Академии генералу-фельдцейхмейстеру, Великому князю Михаилу Павловичу Романову и главному маршалу артиллерии Николаю Николаевичу Воронову. Залп орудий сопроводил торжество.
Вице-губернатор Владимир Кириллов поздравил начальника академии Сергея Баканеева, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, курсантов и слушателей со знаменательным юбилеем от имени губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного. Наиболее отличившимся сотрудникам академии были вручены государственные награды, в том числе Орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За Отвагу» и медали Суворова. Затем начался концерт.