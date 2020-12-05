Ещё один россиянин умер после тура на Занзибар. К медикам он обратился, прочитав новости о бизнесмене Донском

Как передаёт 5 декабря РИА Новости со ссылкой на TourDom.ru, житель Казани Марат Якупов отдыхал на курорте в ноябре, а через шесть дней после возвращения домой у него поднялась температура. Он прочитал в Интернете новость о смерти бизнесмена Александра Донского-младшего (создателя петербургского «Дома вверх дном») и понял, что симптомы похожи, после чего обратился в больницу. Анализы подтвердили, что это тропическая малярия. Через день в результате осложнения у него отказали внутренние органы, и вскоре наступила смерть.

Несмотря на то, что риск заразиться малярией на Занзибаре минимален, появилась информация уже о втором смертельном случае, произошедшем с российским туристом после возвращения с острова.

Малярией заболел ещё один житель Казани, с которым Марат познакомился на острове. «Туристы поехали на сафари, неожиданно пошел сильный проливной дождь. По этой причине они не смогли вернуться в отель. Развели костер и ночевали в пустыне, где было большое количество кровососущих насекомых», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор рекомендуют туристам, отправляющимся на отдых за границу, заблаговременно узнавать о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и селиться в отелях, которые обрабатывают помещения средствами от комаров, следить за наличием антимоскитных сеток и носить одежду, закрывающую руки и ноги, особенно во влажных лесах или ночью.

Заразиться малярией можно в 89 государствах, преимущественно в Африке, Азии и на Американском континенте. Инкубационный период длится от семи дней до трех лет. Вакцина до сих пор в стадии разработки, но есть препараты для профилактики, которые может назначить врач перед поездкой.