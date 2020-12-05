Нет петербургской прописки – лечись платно. Двухлетнему Илье из Карелии срочно требуется дорогая операция

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Илюша Романов, 2 года.

Атрезия пищевода.

Требуется операция. Стоимость 371 106 руб.

«В первый год жизни сын перенес семь сложных операций. У Илюши весь животик в шрамах. Он родился с тяжелейшим пороком развития – пищевод не соединялся с желудком, отсутствовал канал соединения между пищеводом и трахеей, развилась кишечная непроходимость.

Сразу после рождения Илюшу перевезли из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Благодаря Русфонду в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург) сыну провели несколько операций и наладили работу пищевода. Спасибо всем большое, кто тогда помог нам!



Илюшу выписали, он чувствовал себя хорошо. Но когда пришло время переводить сына со смесей на твердую пищу, начались осложнения. Даже маленькая крошка хлеба вызывала у него рвоту. Он давился, синел, задыхался, приходилось часто вызывать скорую. Недавно случился самый серьезный приступ. Врачи в Костомукше оказались бессильны. Илюшу на вертолете перевезли в больницу Петрозаводска, там заподозрили рецидив.

Сейчас сыну срочно требуется обследование и операция. Нам посоветовали вновь обратиться к хирургам в Санкт-Петербурге, которые оперировали Илью прежде. Но у него нет петербургской прописки, поэтому лечение в городской больнице будет платным. Я вновь прошу: спасите сына!» Елена Романова, Карелия.

Светлана Караваева, хирург-неонатолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«Мы предполагаем, что у Ильи произошла трахеомаляция (размягчение опорных хрящей трахеи), рецидив трахеопищеводного свища и гастроэзофагеальный рефлюкс (наличие обратного заброса пищи из желудка в пищевод). Ребёнку срочно требуется дополнительное обследование и последующее хирургическое лечение».



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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

