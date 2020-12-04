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В Петербурге умерла одна из старейших жительниц. Она пережила революцию и блокаду, но не COVID-19

Клавдия Павловна Селюженок, родившаяся ещё в Российской империи, скончалась в Петербурге на 109-м году жизни. Её смерть «Фонтанке» подтвердили в администрации Невского района.

Клавдия Павловна жила в пятиэтажке на Крупской, там же зарегистрированы её дочь и внучка. Женщина скончалась 2 декабря. Точную причину её смерти пока не называют, по предварительной информации, посмертно её проверили на коронавирус.

В администрации добавили, что медики рекомендовали пенсионерке госпитализацию, однако она отказалась. Чем именно была вызвана необходимость лечь в больницу, в пресс-службе не уточнили. Известно, что женщина умерла дома.

Клавдия Павловна родилась 7 ноября 1912 года, её имя есть в списке жителей блокадного Ленинграда в Книге памяти «Они пережили блокаду». Восемь лет назад на её вековой юбилей в квартире на Крупской собирались не только родственники, но и сотрудники администрации с прессой.

Тогда женщина рассказывала, что прожила обычную трудовую, но счастливую жизнь. По профессии она — технолог по металлу, работала на «Арсенале».

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Комментарии (9)

GOST
Старпёры-маразматики не доведут Россию ни до чего хорошего.
dedmoroz_5e4d8827384c2
во как, круто: Ленина живым ещё застала, а молодость при Сталине прошла))
nuga
Правильно,что не поехала в этот жуткий госпиталь ветеранов,лучше умереть дома в таком возрасте среди родных.Мудрая бабушка.Срок пришел.
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