В Петербурге умерла одна из старейших жительниц. Она пережила революцию и блокаду, но не COVID-19

Клавдия Павловна Селюженок, родившаяся ещё в Российской империи, скончалась в Петербурге на 109-м году жизни. Её смерть «Фонтанке» подтвердили в администрации Невского района.
Клавдия Павловна жила в пятиэтажке на Крупской, там же зарегистрированы её дочь и внучка. Женщина скончалась 2 декабря. Точную причину её смерти пока не называют, по предварительной информации, посмертно её проверили на коронавирус.
В администрации добавили, что медики рекомендовали пенсионерке госпитализацию, однако она отказалась. Чем именно была вызвана необходимость лечь в больницу, в пресс-службе не уточнили. Известно, что женщина умерла дома.
Клавдия Павловна родилась 7 ноября 1912 года, её имя есть в списке жителей блокадного Ленинграда в Книге памяти «Они пережили блокаду». Восемь лет назад на её вековой юбилей в квартире на Крупской собирались не только родственники, но и сотрудники администрации с прессой.
Тогда женщина рассказывала, что прожила обычную трудовую, но счастливую жизнь. По профессии она — технолог по металлу, работала на «Арсенале».