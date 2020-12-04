В Петербурге умерла одна из старейших жительниц. Она пережила революцию и блокаду, но не COVID-19

Клавдия Павловна Селюженок, родившаяся ещё в Российской империи, скончалась в Петербурге на 109-м году жизни. Её смерть «Фонтанке» подтвердили в администрации Невского района.



Клавдия Павловна жила в пятиэтажке на Крупской, там же зарегистрированы её дочь и внучка. Женщина скончалась 2 декабря. Точную причину её смерти пока не называют, по предварительной информации, посмертно её проверили на коронавирус.

В администрации добавили, что медики рекомендовали пенсионерке госпитализацию, однако она отказалась. Чем именно была вызвана необходимость лечь в больницу, в пресс-службе не уточнили. Известно, что женщина умерла дома.