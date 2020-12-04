«Цифры уже сами за себя говорят». В Москве коронавирусом заразились 1,5% привитых «Спутником V»

Заместитель Сергея Собянина рассказала о заболевших во время испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят», — цитируют 4 декабря заявление Анастасии Раковой «Ведомости».

По ее словам, оба компонента вакцины во время испытаний получили более 20 тысяч добровольцев.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России. По данным Минздрава, более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V».