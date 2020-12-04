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«Цифры уже сами за себя говорят». В Москве коронавирусом заразились 1,5% привитых «Спутником V»

Заместитель Сергея Собянина рассказала о заболевших во время испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят», — цитируют 4 декабря заявление Анастасии Раковой «Ведомости».

По ее словам, оба компонента вакцины во время испытаний получили более 20 тысяч добровольцев.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России. По данным Минздрава, более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V».

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Комментарии (20)

Oleg_I
В Москве привито 20 000. В армии - около 7 тысяч (кстати, непонятно, возможно, что часть из этих 7000 входит в московскую группу). Но допустим, что не входит. Где еще 73 000 вакцинированных, алло?
Pilat
Так это отличный результат, который говорит, что эффективность вакцины 98,5%.
Сами производители заявляют всего 94%.
Volt
Надо сначала было проверить на депутатах госдумы, а потом внедрять в народ)
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