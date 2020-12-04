В соцсетях нашли сообщества школьников, созданные для срыва уроков в Zoom

Как передаёт 4 декабря ТАСС , по словам директора Лиги Екатерины, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, эти сообщества организовали школьники из России, Украины и стран СНГ. Они функционируют в Telegram, Twitter и «ВКонтакте». «В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков», — рассказала Мизулина.

Волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного Интернета обнаружили сообщества в мессенджерах и соцсетях, созданные для срыва дистанционных уроков.

По её словам, школьникам дают имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок. Хулиган заходит, выкрикивает неприличные слова или включает непристойные видео. Такие происшествия зафиксированы на онлайн-уроках в Zoom в Рязанской и Свердловской областях, в Красноярском крае и других регионах.

Мизулина намерена обратиться к администрации сервиса Zoom с предложением «усовершенствовать настройки онлайн-трансляции, чтобы ограничить круг лиц, которые могут перейти по ссылке и стать участником урока». Она также предупреждает родителей, что детей-хулиганов могут привлечь к ответственности.