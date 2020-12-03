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«Доктор, это лечится?» Навальный после отравления начал готовить блины

Новый побочный эффект после применения химоружия нашел у себя политик и блогер Алексей Навальный. Он начал маниакально готовить блины.

«Дело в том, что я никогда не готовил... Есть люблю, в еде разбираюсь, а готовка — ну вообще никак… И тут, значит, недавно иду по лесу. И внезапно понял: я должен испечь блины. Я очень испугался и мысль эту прогнал. А она снова возвращается и даже превращается в «я должен испечь блины лучше всех». Меня прошиб холодный пот», — рассказал 3 декабря в своем блоге в instagram Навальный.

Он нашел первый рецепт в Youtube, сделал тесто, настоял его ночь в холодильнике:

«А утром испёк блины. Отличные. Первый блин был совсем не комом.

Сложнее всего оказалось научиться переворачивать», — хвастается блогер.

А дальше Навальный пошел по наклонной. Он делал блины на молоке, кефире и просто на воде. Блины с медовым тестом. Сам придумал банановое тесто («так себе вышло», — прокомментировал Навальный). Блины из полбы. Пышные блины и тонкие блины.

«Я накормил блинами жену и детей много раз и теперь реально задумываюсь о соседях. Мне страшно. Доктор, что со мной не так и лечится ли это?», — заканчивает пост политик.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Кроме того, в октябре эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, которым был отравлен Навальный, структурно похоже на два других из группы «Новичок», и его нет в списке приложения к Конвенции о запрете химоружия.

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Комментарии (14)

Otkating
Молодец!
ДЮрьевич
Ну хоть какой-то повод напомнить о себе
doorbal_
это коронавирус
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