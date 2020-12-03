«Дело в том, что я никогда не готовил... Есть люблю, в еде разбираюсь, а готовка — ну вообще никак… И тут, значит, недавно иду по лесу. И внезапно понял: я должен испечь блины. Я очень испугался и мысль эту прогнал. А она снова возвращается и даже превращается в «я должен испечь блины лучше всех». Меня прошиб холодный пот», — рассказал 3 декабря в своем блоге в instagram Навальный.

Новый побочный эффект после применения химоружия нашел у себя политик и блогер Алексей Навальный. Он начал маниакально готовить блины.

Он нашел первый рецепт в Youtube, сделал тесто, настоял его ночь в холодильнике:

«А утром испёк блины. Отличные. Первый блин был совсем не комом.



Сложнее всего оказалось научиться переворачивать», — хвастается блогер.



А дальше Навальный пошел по наклонной. Он делал блины на молоке, кефире и просто на воде. Блины с медовым тестом. Сам придумал банановое тесто («так себе вышло», — прокомментировал Навальный). Блины из полбы. Пышные блины и тонкие блины.



«Я накормил блинами жену и детей много раз и теперь реально задумываюсь о соседях. Мне страшно. Доктор, что со мной не так и лечится ли это?», — заканчивает пост политик.

