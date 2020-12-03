Сбер открывает в Москве Институт искусственного интеллекта. Руководить им позвали немца

Первый в России Институт искусственного интеллекта откроется в Москве после Нового года. Научным руководителем согласился стать ученый Юрген Шмидхубер.
О создании института 3 декабря сообщает пресс-служба Сбера. «В ближайшее время мы откроем первый в России Институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых. Основная миссия института — обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта», — поделился председатель правления банка Герман Греф.
Открытие запланировано на январь 2021 года. На первом этапе Институт ИИ будет заниматься вопросами «симбиоза фундаментальных исследований и их ориентацией в прикладные направления деятельности человечества».
Научным руководителем института назначили немецкого и швейцарского учёного, специалиста в области искусственного интеллекта Юргена Шмидхубера. «Институт планирует привлекать ведущих учёных в области сильного искусственного интеллекта, как отечественных, так и зарубежных», — добавили в пресс-службе.