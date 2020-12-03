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Сбер открывает в Москве Институт искусственного интеллекта. Руководить им позвали немца

Первый в России Институт искусственного интеллекта откроется в Москве после Нового года. Научным руководителем согласился стать ученый Юрген Шмидхубер.

О создании института 3 декабря сообщает пресс-служба Сбера. «В ближайшее время мы откроем первый в России Институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых. Основная миссия института — обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта», — поделился председатель правления банка Герман Греф.

Открытие запланировано на январь 2021 года. На первом этапе Институт ИИ будет заниматься вопросами «симбиоза фундаментальных исследований и их ориентацией в прикладные направления деятельности человечества».

Научным руководителем института назначили немецкого и швейцарского учёного, специалиста в области искусственного интеллекта Юргена Шмидхубера. «Институт планирует привлекать ведущих учёных в области сильного искусственного интеллекта, как отечественных, так и зарубежных», — добавили в пресс-службе.

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Комментарии (6)

263836471
Das ist fantastisch!
вадики
Ну руководить могли бы и меня взять)))Хорошо не Чубайса или Рогозина))))
Iliann
странно что не американца, немцы славятся инженерами обычно, а штаты руководителями
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