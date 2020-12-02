Как говорится в релизе ведомства, для эксперимента взяли живую ель, обычную искусственную елку и сделанную из специального трудногорючего материала. Все три дерева украсили мишурой и новогодними игрушками, после чего создали условия для возникновения пожара.

В преддверии новогодних праздников МЧС Красноярского края напомнило о правилах пожарной безопасности, записав наглядное видео. Для эксперимента пожарные подожгли три разные елки.

Настоящая елка при условии соблюдения правила ежедневного полива загорелась за 20 секунд. Спустя минуту огонь охватил ее полностью, а через 1,5 минуты от нее остались только обугленные веточки, но дыма при этом от нее было не очень много.

Дешевая искусственная ель сгорела за 30 секунд, заполнив помещение густым черным дымом, вероятно, весьма токсичным. Такой дым может угрожать жизни и здоровью людей не меньше огня.



Дольше всего продержалась ель из специального пластика. Только на второй минуте она начала дымиться, а загорелась и вовсе на четвертой. За это время люди, которые могли бы оказаться в помещении с горящей елкой, успели бы спастись.



В МЧС напоминают простые правила новогодней пожарной безопасности:

