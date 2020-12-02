В преддверии новогодних праздников МЧС Красноярского края напомнило о правилах пожарной безопасности, записав наглядное видео. Для эксперимента пожарные подожгли три разные елки.
Как говорится в релизе ведомства, для эксперимента взяли живую ель, обычную искусственную елку и сделанную из специального трудногорючего материала. Все три дерева украсили мишурой и новогодними игрушками, после чего создали условия для возникновения пожара.
Автор: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Настоящая елка при условии соблюдения правила ежедневного полива загорелась за 20 секунд. Спустя минуту огонь охватил ее полностью, а через 1,5 минуты от нее остались только обугленные веточки, но дыма при этом от нее было не очень много.
Дешевая искусственная ель сгорела за 30 секунд, заполнив помещение густым черным дымом, вероятно, весьма токсичным. Такой дым может угрожать жизни и здоровью людей не меньше огня.
Дольше всего продержалась ель из специального пластика. Только на второй минуте она начала дымиться, а загорелась и вовсе на четвертой. За это время люди, которые могли бы оказаться в помещении с горящей елкой, успели бы спастись.
В МЧС напоминают простые правила новогодней пожарной безопасности:
- Елку нужно устанавливать на устойчивой подставке и подальше от отопительных приборов.
- Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок.
- Электрические гирлянды должны быть только исправными и заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт, а на коробке с гирляндой обязательно должен стоять знак Росстандарта и знак сертификации пожарной безопасности.
- Запрещено украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида, зажигать возле нее свечи или бенгальские огни и пользоваться хлопушками.
- Категорически запрещено пользоваться в помещении пиротехническими изделиями.