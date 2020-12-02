Хиджабы для кошек стали шить в Индонезии, а фото и видео облачённых в традиционную мусульманскую одежду для женщин попали во внимание пользователей Интернета и мировых СМИ.

Бывшему учителю из Индонезии Фреди Лугина Приади удалось найти себя в нишевом рынке одежды для кошек, пишет Reuters 2 декабря. 39-летний мужчина теперь поставляет одежду владельцам домашних животных, которые хотят одеть своих питомцев максимально необычно: от костюмов супергероев вроде Тора и Супермена до косплея персонажей, формы медсестер и даже традиционной исламской одежды.

С момента создания своего онлайн-бизнеса три года назад теперь Фреди Лугина Приади зарабатывает до 3 миллионов рупий (210 долларов США) в месяц, если продает не менее четырех одеяний в день.



Однако, судя по недовольному мяуканью на видео, самим четвероногим эта идея нравится куда меньше. После бума в социальных сетях на домашних животных, одетых в причудливые наряды, некоторые организации по защите животных выпустили инструкции, чтобы владельцы понимали, что это может приносить их питомцам страдания.

