Житель Пензы назвал сына Маркетингом. «У него определённо будет искусство управлять»

«Считаю, что "маркетинг" — русское слово, и я решил назвать своего ребёнка таким именем (слово — заимствование из английского: marketing "рыночная деятельность". — Прим. ред.) . Обычно Филипа Котлера — американского бизнесмена — называют отцом маркетинга. И подумал, почему бы мне не стать российским отцом, так ещё и в прямом смысле?» — сказал Дмитрий.

Как пояснил местному порталу «Про город» Банчуков, он и сам специалист по маркетингу.

Супруга поддержала идею. «Думаю, у Маркетинга будет счастливое будущее, и, когда он вырастет, у него определённо будет искусство управлять», — заявил отец. Впрочем, для такой функции ребёнку подошло бы больше имя Менеджер (от англ. manage — управлять).

В своем инстаграме отец уже обозначил — то ли в шутку, то ли всерьёз — возможное имя для дочери: «Если будет дочка — то только Конверсия». Впрочем, в интервью рекламщик ранее упоминал имя Алиса, как у популярного сервиса.

В Петербурге в 2019 году, по данным городского комитета по делам записи актов гражданского состояния, самыми необычными именами стали Амур, Волямир, Ермил, Север и Элемир среди мальчиков и Искра, Милолика, Олимпия, Таша и Цветана — у девочек.