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В квартире на 5-й Советской улице тушили пожар. Среди обгоревшего мусора нашли погибшего

Новый день начался с вынужденной прогулки на холоде для некоторых жителей Центрального района Петербурга. Ранним утром 2 декабря в одном из жилых зданий произошел пожар. Для кого-то он мог оказаться смертельным.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, около восьми утра пожарным поступил вызов из дома № 26 на 5-й Советской улице. Приехав на место происшествия, они обнаружили, что горит одна из квартир пятиэтажки, полностью забитая мусором. Соседей на время локализации возгорания эвакуировали на улицу.

Фото: Читатель »Фонтанки» Дмитрий

После ликвидации ЧП в горевшем помещении нашли погибшего, его личность устанавливается.

Накануне из-за пожара эвакуировали жильцов дома со стеклянными «курятниками» на улице Громова. Кому-то пришлось покидать жилье через окно, по специальной лестнице. В пожаре погиб человек.

Фото: Читатель »Фонтанки» Дмитрий

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