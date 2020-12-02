Новый день начался с вынужденной прогулки на холоде для некоторых жителей Центрального района Петербурга. Ранним утром 2 декабря в одном из жилых зданий произошел пожар. Для кого-то он мог оказаться смертельным.
Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, около восьми утра пожарным поступил вызов из дома № 26 на 5-й Советской улице. Приехав на место происшествия, они обнаружили, что горит одна из квартир пятиэтажки, полностью забитая мусором. Соседей на время локализации возгорания эвакуировали на улицу.
После ликвидации ЧП в горевшем помещении нашли погибшего, его личность устанавливается.
Накануне из-за пожара эвакуировали жильцов дома со стеклянными «курятниками» на улице Громова. Кому-то пришлось покидать жилье через окно, по специальной лестнице. В пожаре погиб человек.