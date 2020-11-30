Житель Петербурга запечатлел неопознанный летающий объект из своего окна в одном из спальных районов города. Видео появилось в соцсетях 30 ноября.

Комментаторы тут же принялись потешаться над автором.



«Когда переехал из деревни без интернета в большой город и вдруг увидел квадрокоптер», — написал один из пользователей.

Ему сразу же ответили другие и предложили определить модель дрона, раз такой «всезнающий и образованный». Один из пользователей верно подметил, что модель, попавшая на видео, — это трикоптер, а не квадрокоптер. Дальше расследование не продвинулось, тайна дрона осталась неразгаданной.