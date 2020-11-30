Житель Петербурга запечатлел неопознанный летающий объект из своего окна в одном из спальных районов города. Видео появилось в соцсетях 30 ноября.
Комментаторы тут же принялись потешаться над автором.
«Когда переехал из деревни без интернета в большой город и вдруг увидел квадрокоптер», — написал один из пользователей.
Ему сразу же ответили другие и предложили определить модель дрона, раз такой «всезнающий и образованный». Один из пользователей верно подметил, что модель, попавшая на видео, — это трикоптер, а не квадрокоптер. Дальше расследование не продвинулось, тайна дрона осталась неразгаданной.
«Ну, строго говоря, НЛО — это «неопознанный летающий объект» — термин формальный, а «тарелочки с инопланетянами» — это частный и конкретный случай. Пока НЛО не опознали и не классифицировали — он таковым остается», — подвёл итог NePony, пользователь Pikabu.