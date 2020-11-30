Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Ученые зафиксировали мощнейшую за последние три года вспышку на Солнце. Ее точную силу оценить невозможно, поскольку произошла она на обратной стороне Солнца, но специалисты не исключают, что она относилась к высочайшему классу X. Как сообщает 30 ноября лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, вспышка произошла 29 ноября около 16 часов по московскому времени. По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, которые работают на орбите, ей присвоили четвертый по пятибалльной системе вспышек балл М4.4. Выше класса M находится только класс вспышек X.

В последний раз настолько мощные вспышки на Солнце регистрировали осенью 2017 года. При этом есть вероятность, что реальные масштабы вспышки, произошедшей 29 ноября, еще больше. Центр взрыва находился на обратной стороне Солнца, которую не видно с Земли, а если точнее, то за левым краем солнечного диска. При этом область, охваченная солнечным взрывом, простиралась так высоко, что часть ее оказалась видна из-за края. Она и дала те потоки излучения, что зарегистрировали на Земле.

The Sun is growing more and more active. Watch the lower left for the largest coronal mass ejection (CME) seen in 3+ years. (via NASA SDO) pic.twitter.com/2l5IK4F2Ki — Tony Rice (@rtphokie) November 29, 2020

«Очевидно, что при такой конфигурации реальная мощность события остаётся неизвестной, так как мы видим лишь его часть. Соответственно, не исключено, что вспышка, на самом деле, относилась к высшему классу X», — отмечают в лаборатории. По данным ученых, из-за расположения места вспышки она не повлияет на события на Земле: заряженные частицы и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты. Тем не менее активный центр, который произвел вспышку, уже в течение суток появится в поле зрения Земли, а 6–7 декабря окажется точно на линии Солнце — Земля. Сохранится ли вспышечная активность Солнца до этого времени, ученые сказать затрудняются.