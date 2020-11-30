Литературная премия Андрея Белого назвала победителей. Жюри поддержало Беларусь и феминистскую философию

Жюри литературной премии Андрея Белого определило победителей 2020 года. В номинации «Поэзия» победителем стала белорусская поэтесса Таня Скарынкина, написавшая книгу «И все побросали ножи». Жюри отметило ее оригинальную, «немного детскую манеру высказывания», указав, что этот выбор также — «жест поддержки всей русской поэзии Беларуси, оказавшейся в последние месяцы в фокусе повышенного внимания».

Среди авторов прозаических произведений лидером стал Дмитрий Гаричев — его дебютная повесть «Мальчики» в 2020 году была отдельно издана в петербургском Издательстве Яромира Хладика, эксперты оценили ее «насыщенную» авторскую манеру, позволяющую видеть в книге как «разросшееся до повести стихотворение», так и «сжатый в повесть многотомный роман».



Среди работ в области гуманитарных исследований лучшим признали сборник философа Артемия Магуна «Искус небытия: энциклопедия диалектических наук». Книга про различные эстетические теории и их влияние на произведения искусства разных эпох в 2020 году вышла в Издательстве Европейского университета.

За лучший художественный перевод награду получила москвичка Шаши Мартынова, которая работает с произведениями ирландских писателей, в частности прозаика и журналиста Флэнна О'Брайена и романиста, поэта Джеймса Стивенса. А петербурженку Елену Баевскую отметили за новый перевод «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, романа, состоящего из семи томов.

Независимый интернет-проект «Ф-письмо», участники которого изучают гендерную литературу, феминистскую философию, устраивают тематические образовательные семинары и публикуют собственные произведения в сети, победил в номинации «Критика и проекты». «За заслуги перед литературой» наградили главу издательства «Пальмира» Вадима Назарова. По мнению жюри, его работа сначала в издательствах «Северо-Запад» и «Азбука», а затем в «Амфоре» с 1990-х годов «во многом определила черты рынка качественной массовой литературы (особенно фантастики и фэнтези) в России».

