Редкое природное явление наблюдают в Петербурге и его пригороде Всеволожске. Оно имеет множество названий: ледяная шерсть, волосатый лёд, снежные волосы, ледяные цветы, мохнатый лёд и так далее.
Зоолог Павел Глазков заметил ледяные волосы во время воскресной прогулки с детьми в лесу во Всеволожском районе. О том, что это такое, он рассказывает 30 ноября в своём канале «Каждой твари по паре». В тот же день петербургский фотограф Антон Кубышкин нашёл такие же наросты на обломке палки на Елагином острове, свои кадры он публикует в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Ледяные волосы — это специфически сформировавшийся лёд, объясняет Павел Глазков. «Для появления этого чуда природы необходимы температура ниже 0 градусов и очень высокая влажность. Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лед выходит на поверхность через тонкие поры древесины. Образуются крошечные ледяные «бугорки». И дальше каждый такой «бугорок» продолжает вытягивать за собой воду из своей поры, которая тоже, в свою очередь, замерзает — «бугорок» растет, превращаясь в «нить» (эффект как в мясорубке). Этот процесс продолжается до тех пор, пока в древесине присутствует влага. При определенных погодных условиях «волоски» могут достигать длины 20 см, хотя, как правило, не превышают 5 см. Удивительно, что ультратонкие «ледяные нити» остаются отделенными друг от друга! «Волоски» очень хрупкие, но, тем не менее, они могут завиваться в «волны» и «локоны». Свою форму они способны поддерживать в течение многих часов, а то и дней. Такой лед может возникать на разлагающейся мокрой древесине только лиственных пород. В моем случае это была осина», — пишет Глазков.
Этот феномен наблюдают в Северном полушарии между 45-й и 60-й параллелями. Впервые его описал в 1918 году немецкий учёный Альфред Вегенер, создатель теории дрейфа материков. Он предположил, что в процессе участвует гриб, и это подтвердили почти век спустя, в 2015 году, немецкие и швейцарские исследователи. Они выяснили, что это гриб Exidiopsis effusa — он для разложения древесины вырабатывает сложные молекулы, в частности лигнин и танин, которые, растворяясь в воде древесины, влияют на образование льда.