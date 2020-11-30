Редкое природное явление наблюдают в Петербурге и его пригороде Всеволожске. Оно имеет множество названий: ледяная шерсть, волосатый лёд, снежные волосы, ледяные цветы, мохнатый лёд и так далее. Зоолог Павел Глазков заметил ледяные волосы во время воскресной прогулки с детьми в лесу во Всеволожском районе. О том, что это такое, он рассказывает 30 ноября в своём канале «Каждой твари по паре». В тот же день петербургский фотограф Антон Кубышкин нашёл такие же наросты на обломке палки на Елагином острове, свои кадры он публикует в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Ледяные волосы — это специфически сформировавшийся лёд, объясняет Павел Глазков. «Для появления этого чуда природы необходимы температура ниже 0 градусов и очень высокая влажность. Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лед выходит на поверхность через тонкие поры древесины. Образуются крошечные ледяные «бугорки». И дальше каждый такой «бугорок» продолжает вытягивать за собой воду из своей поры, которая тоже, в свою очередь, замерзает — «бугорок» растет, превращаясь в «нить» (эффект как в мясорубке). Этот процесс продолжается до тех пор, пока в древесине присутствует влага. При определенных погодных условиях «волоски» могут достигать длины 20 см, хотя, как правило, не превышают 5 см. Удивительно, что ультратонкие «ледяные нити» остаются отделенными друг от друга! «Волоски» очень хрупкие, но, тем не менее, они могут завиваться в «волны» и «локоны». Свою форму они способны поддерживать в течение многих часов, а то и дней. Такой лед может возникать на разлагающейся мокрой древесине только лиственных пород. В моем случае это была осина», — пишет Глазков.