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Работодатели Петербурга на сайте «Фонтанки» определяют, кто достоин назваться лучшим в городе

Топ-10 лучших работодателей Петербурга выясняют, кто больше достоин получить главную городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Окончательное решение — за петербуржцами.

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга и выбрать Человека года каждый может на специальном сайте премии.

Финалисты премии «Фонтанки» были определены в ходе предварительного тура. Тогда горожане могли назвать любого работодателя, который кажется ему самым лояльным к сотрудникам и который создает наиболее комфортную среду для работы. После этого те, кто набрал больше всего голосов, вышли в финал и теперь борются за главный приз.

В итоге в топ-10 номинации «Лучший работодатель» попали крупнейшие городские компании «Газпром нефть», «Балтика» и ОДК «Климов». Есть заметные заводы и фабрики: «Свеза», Fazer и «Вертекс». Кроме того, в финал вышли предприятия сервиса и торговли ДОК «Буревестник», Семейная клиника «Роддом на Фурштатской», 585*Золотой и Fitness House.

Кто станет победителем и получит главную награду — решать горожанам. Отдать голос за одного из финалистов номинации «Лучший работодатель Петербурга 2020» можно ЗДЕСЬ

Партнер номинации «Лучший работодатель — инвестиционная компания «Евроинвест»

Андрей Березин, председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест»
Андрей Березин, председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест»

Андрей Березин, председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест»:

—Почему вы решили поддержать номинацию «Лучший работодатель» премии «Фонтанки»?

— В наш холдинг входит много предприятий — это и строительство, и промышленность, так что мы прекрасно понимаем, что кадры это самое главное в устойчивом развитии любой компании. Мы сами, как работодатели, сталкиваемся с целым рядом вызовов, которые принес нам непростой 2020 год. Но главное, что нам удалось, — это сохранить рабочие коллективы на всех предприятиях группы «Евроинвест». Именно поэтому мы и решили, что данная номинация одна из ключевых — потому, что ничто так не характеризует компанию, как ее отношение к работающим в ней людям.

— Какими качествами должен обладать работодатель, чтобы стать достойным премии «Фонтанка.ру. — Признание и Влияние»?

— Прежде всего, работодатель должен иметь перспективы развития и уметь донести их до своего рабочего коллектива. Ведь когда работники видят и понимают, что у компании будет рост, — значит, этот рост будет и у них. Это касается и карьеры, и зарплаты, и прочих бонусов. А для того, чтобы планы и перспективы работодателя претворились в жизнь, он должен не просто материально мотивировать своих сотрудников, но и сделать их единомышленниками, партнерами по постижению поставленных целей. Тогда люди чувствуют, что они не просто винтики в каком-то механизме, а полноценные созидатели будущих успехов — и своих и компании. Так что одно из ключевых качеств успешного работодателя — это умение вести диалог со своими сотрудниками и формировать из них крепкие сплоченные команды, которые успешно преодолеют любые кризисы. Я считаю, что этот принцип — основа любой корпоративной культуры.

— Как особенности этого года повлияли на выбор лучших работодателей?

— Действительно, 2020 год — год проверки бизнеса на устойчивость. И как показала практика, те, у кого была отлажена работа в коллективах, смогли достойно выйти из ситуации. Эти компании приложили все усилия, для того, чтобы не растерять кадровый потенциал. Даже если им пришлось временно не работать, их сотрудники с пониманием отнеслись к этому, потому что между ними и работодателем всегда было доверие и конструктивный диалог. Но как только появилась возможность вернуться к полноценному рабочему циклу, это не потребовало дополнительных усилий. В качестве примера устойчивой стратегии предприятия могу привести пример одной из структур нашего холдинга — завода «Светлана». Перед самым началом пандемии эта компания успешна прошла стресс-тест и за полугодие карантина смогла не просто сохранить, но еще и увеличить выручку по сравнению с прошлым годом. Так что те, кто смог обеспечить грамотную организационную политику и контакт с коллективом, смогли не только не потерять позиции в кризис, но и найти пути для запуска новых проектов.

Андрей Березин, председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест»
Андрей Березин, председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест»

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Комментарии (2)

footballer13
Эти сказочники пусть для начала расскажут, почему они не хотят платить нормальные зарплаты. Раз уж они "лучшие работодатели".
Вообще смотрю фонтанка ну вообще ничем не брезгует, лишь бы гривенник хоть какой-нибудь занесли.
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