Работодатели Петербурга на сайте «Фонтанки» определяют, кто достоин назваться лучшим в городе

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга и выбрать Человека года каждый может на специальном сайте премии. Финалисты премии «Фонтанки» были определены в ходе предварительного тура. Тогда горожане могли назвать любого работодателя, который кажется ему самым лояльным к сотрудникам и который создает наиболее комфортную среду для работы. После этого те, кто набрал больше всего голосов, вышли в финал и теперь борются за главный приз. В итоге в топ-10 номинации «Лучший работодатель» попали крупнейшие городские компании «Газпром нефть», «Балтика» и ОДК «Климов». Есть заметные заводы и фабрики: «Свеза», Fazer и «Вертекс». Кроме того, в финал вышли предприятия сервиса и торговли ДОК «Буревестник», Семейная клиника «Роддом на Фурштатской», 585*Золотой и Fitness House.

Кто станет победителем и получит главную награду — решать горожанам. Отдать голос за одного из финалистов номинации «Лучший работодатель Петербурга 2020» можно ЗДЕСЬ Партнер номинации «Лучший работодатель — инвестиционная компания «Евроинвест»

Андрей Березин, председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест»

Андрей Березин, председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест»:

—Почему вы решили поддержать номинацию «Лучший работодатель» премии «Фонтанки»? — В наш холдинг входит много предприятий — это и строительство, и промышленность, так что мы прекрасно понимаем, что кадры это самое главное в устойчивом развитии любой компании. Мы сами, как работодатели, сталкиваемся с целым рядом вызовов, которые принес нам непростой 2020 год. Но главное, что нам удалось, — это сохранить рабочие коллективы на всех предприятиях группы «Евроинвест». Именно поэтому мы и решили, что данная номинация одна из ключевых — потому, что ничто так не характеризует компанию, как ее отношение к работающим в ней людям. — Какими качествами должен обладать работодатель, чтобы стать достойным премии «Фонтанка.ру. — Признание и Влияние»?

— Прежде всего, работодатель должен иметь перспективы развития и уметь донести их до своего рабочего коллектива. Ведь когда работники видят и понимают, что у компании будет рост, — значит, этот рост будет и у них. Это касается и карьеры, и зарплаты, и прочих бонусов. А для того, чтобы планы и перспективы работодателя претворились в жизнь, он должен не просто материально мотивировать своих сотрудников, но и сделать их единомышленниками, партнерами по постижению поставленных целей. Тогда люди чувствуют, что они не просто винтики в каком-то механизме, а полноценные созидатели будущих успехов — и своих и компании. Так что одно из ключевых качеств успешного работодателя — это умение вести диалог со своими сотрудниками и формировать из них крепкие сплоченные команды, которые успешно преодолеют любые кризисы. Я считаю, что этот принцип — основа любой корпоративной культуры. — Как особенности этого года повлияли на выбор лучших работодателей? — Действительно, 2020 год — год проверки бизнеса на устойчивость. И как показала практика, те, у кого была отлажена работа в коллективах, смогли достойно выйти из ситуации. Эти компании приложили все усилия, для того, чтобы не растерять кадровый потенциал. Даже если им пришлось временно не работать, их сотрудники с пониманием отнеслись к этому, потому что между ними и работодателем всегда было доверие и конструктивный диалог. Но как только появилась возможность вернуться к полноценному рабочему циклу, это не потребовало дополнительных усилий. В качестве примера устойчивой стратегии предприятия могу привести пример одной из структур нашего холдинга — завода «Светлана». Перед самым началом пандемии эта компания успешна прошла стресс-тест и за полугодие карантина смогла не просто сохранить, но еще и увеличить выручку по сравнению с прошлым годом. Так что те, кто смог обеспечить грамотную организационную политику и контакт с коллективом, смогли не только не потерять позиции в кризис, но и найти пути для запуска новых проектов.