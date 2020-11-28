Не согласны, но заплатили. ГУП «ТЭК» прокомментировал следствие по уклонению от налогов на 800 млн

ГУП «ТЭК СПб» озвучил свое видение ситуации с уклонением от уплаты налогов, которое фигурирует в уголовном деле Следственного комитета Петербурга. Предприятие отстаивает свою правоту в суде.

Как рассказали «Фонтанке» в ТЭК 28 ноября, в ходе налоговой проверки за период 2015–2017 годов предприятию предъявили доначисления налога на прибыль, а также штрафы и пени на сумму более 1,1 млрд рублей. «Предприятие не согласно с позицией налоговых органов и отстаивает право на начисление амортизации в суде, — говорят в пресс-службе. — Следует отметить, что определением арбитражного суда города Москвы действие решения Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу. Судебный акт по данному делу в силу не вступил».

Напомним, накануне телеканал 78 сообщил о письме Следственного комитета на имя председателя комитета по энергетике Андрея Бондарчука. В нем говорится, что в производстве у ГСУ СКР находится уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Предварительное следствие установило, что руководство предприятия в 2015–2017 годах неправомерно отразило в составе расходов по налогу на прибыль сумму амортизационных отчислений по теплосетям, котельным, тепловым пунктам и прочему имуществу. В результате ТЭК не исчислил и не уплатил налог на прибыль на 821 млн рублей. «Предприятие считает начисление амортизации по полученным в хозяйственное ведение от собственника объектам, используемым для обеспечения теплом и горячей водой более половины населения Санкт-Петербурга, обоснованным и соответствующим действующему законодательству, — говорят в ТЭК.- Предприятие полагает, что налоговыми органами не учтены особенности организационно-правовой формы государственного унитарного предприятия и правового статуса имущества, переданного собственником в хозяйственное ведение ГУП в результате осуществления бюджетных инвестиций на основании действующего законодательства».