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Пеленки для петербургских инвалидов запутались в Фонде соцстрахования

В Петербурге инвалиды испытывают сложности с получением подгузников в нужном объеме, а склады полны. Фонд соцстрахования уверяет: всем всего хватает.

Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, на днях из администрации президента в Генпрокуратуру было перенаправлено обращение компании «Инвамед». В октябре фирма выиграла два конкурса петербургского отделения Фонда социального страхования (ФСС) на поставку 1,8 млн подгузников для взрослых инвалидов на сумму 50 млн, а также пеленок на 6 млн.

В обращении говорится, что компания доставила на склады товар, но столкнулась с противодействием заказчика. Фонд якобы не в полной мере выдаёт инвалидам направления на получение товара, а самой компании предоставил не полный реестр клиентов. «Сложилась парадоксальная ситуация, когда люди массово звонят в наш центральный пункт. А мы с переполненными складами вынуждены отказывать. Реестр выдан на 1,1 млн единиц товара, то есть примерно на 10 тысяч человек, а по контракту на складах находится почти 2,2 млн. В Фонде говорят, что больше нуждающихся в Петербурге нет», — сообщили журналисту в компании.

Последние полтора года аналогичные конкурсы ФСС выигрывала фирма «Опора-Север». Для нынешнего исполнителя это первый контракт с региональным ФСС.

Как сообщил заместитель управляющего региональным ФСС Александр Образцов, инвалиды, обратившиеся за средствами реабилитации, были обеспечены в полном объеме, в соответствии с потребностью. По поводу разночтений в объеме необходимого товара в Фонде сообщили, что госконтракты «заключаются в пределах выделенных региональному отделению ассигнований в соответствии с имеющейся потребностью».

О том, что думают по поводу сложившейся ситуации в Петербурге сами инвалиды и за какие закупки одного из руководителей Фонда атакуют в суде, читайте в материале 47news.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ВладиславA.
Уже 8 месяцев не можем получить памперсы. В марте небыдло нужного размера, потом всё было закрыто, а в сентябре сказали, что нет памперсов.
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