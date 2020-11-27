Пеленки для петербургских инвалидов запутались в Фонде соцстрахования

В Петербурге инвалиды испытывают сложности с получением подгузников в нужном объеме, а склады полны. Фонд соцстрахования уверяет: всем всего хватает.



Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, на днях из администрации президента в Генпрокуратуру было перенаправлено обращение компании «Инвамед». В октябре фирма выиграла два конкурса петербургского отделения Фонда социального страхования (ФСС) на поставку 1,8 млн подгузников для взрослых инвалидов на сумму 50 млн, а также пеленок на 6 млн.



В обращении говорится, что компания доставила на склады товар, но столкнулась с противодействием заказчика. Фонд якобы не в полной мере выдаёт инвалидам направления на получение товара, а самой компании предоставил не полный реестр клиентов. «Сложилась парадоксальная ситуация, когда люди массово звонят в наш центральный пункт. А мы с переполненными складами вынуждены отказывать. Реестр выдан на 1,1 млн единиц товара, то есть примерно на 10 тысяч человек, а по контракту на складах находится почти 2,2 млн. В Фонде говорят, что больше нуждающихся в Петербурге нет», — сообщили журналисту в компании.

