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«Судья» из телепередачи «Час суда» оказалась мошенницей и получила срок

Елена Дмитриева, которая играла роль судьи в передаче «Час суда. Дела семейные», сама оказалась на скамье подсудимых. Однако приговор ей вынес уже настоящий суд.

Как сообщили в Замоскворецком суде Москвы, Дмитриева, юрист по образованию, признана виновной в мошенничестве. Как пишет 27 ноября РИА Новости, она обещала помочь бизнесмену в споре с его деловым партнёром, намекая на связи с силовиками. Предприниматель предпочёл обратиться в полицию, после чего Дмитриеву задержали.

Прокурор предъявил ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое подразумевает реальный срок до 10 лет. Однако суд признал «судью» виновной в мошенничестве и в качестве наказания дал два года условно с испытательным сроком два года.

Длительное время Елена Дмитриева вела передачу «Час суда. Дела семейные» и аналогичные на нескольких телеканалах с 2004 года.

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Комментарии (6)

Komarinsk2019
Ура, может, теперь закроют эту убогую передачу.
Савва Морозов
из неё юрист, как из Пореченкова - балерун. переключал каналы - поржал над передачей. безграмотность полная.
Stavrogin
Какая мерзость все эти ваши "телепередачи". Нет телеэфиров, на которые можно взглянуть хоть на минуту без отвращения, реально блевать тянет и стыдно. Всё жду, когда уйдёт этот морок, но нет. В параллельной реальности в этом бреду спокойно участвует и пенитенциарная система.
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