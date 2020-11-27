«Судья» из телепередачи «Час суда» оказалась мошенницей и получила срок

Елена Дмитриева, которая играла роль судьи в передаче «Час суда. Дела семейные», сама оказалась на скамье подсудимых. Однако приговор ей вынес уже настоящий суд.

Как сообщили в Замоскворецком суде Москвы, Дмитриева, юрист по образованию, признана виновной в мошенничестве. Как пишет 27 ноября РИА Новости, она обещала помочь бизнесмену в споре с его деловым партнёром, намекая на связи с силовиками. Предприниматель предпочёл обратиться в полицию, после чего Дмитриеву задержали.

Прокурор предъявил ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое подразумевает реальный срок до 10 лет. Однако суд признал «судью» виновной в мошенничестве и в качестве наказания дал два года условно с испытательным сроком два года.