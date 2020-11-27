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В США пастор станцевал стриптиз перед прихожанами. Так он ответил властям на коронавирусные ограничения

В калифорнийском Сан-Диего пастор Пол Маккой провел церковную службу под видом стриптиза, чтобы избежать коронавирусных ограничений. Как сообщает Red State, чтобы все было по-честному, он даже станцевал.

Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube

Таким образом, Маккой решил продемонстрировать абсурдность решения властей Калифорнии с 12 ноября разрешить стриптиз-клубам открыться, несмотря на продолжающуюся пандемию. В то же время церквям подобного разрешения добиться не удалось.

В анонсе службы было указано, что проповедь начнется со стриптиза. Пастор сдержал свое слово. Под бурные аплодисменты прихожан и музыку он расстегнул пиджак, снял галстук и бросил его в зал. Далее Маккой приступил к проповеди.

Похожий трюк в июне пытался провести петербургский Планетарий № 1 на набережной Обводного канала. Руководитель планетария заявил, что намерен открыться для гостей в качестве «храма науки и технологий», так как коронавирусные ограничения не распространялись на религиозные учреждения.

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