В калифорнийском Сан-Диего пастор Пол Маккой провел церковную службу под видом стриптиза, чтобы избежать коронавирусных ограничений. Как сообщает Red State, чтобы все было по-честному, он даже станцевал.

Таким образом, Маккой решил продемонстрировать абсурдность решения властей Калифорнии с 12 ноября разрешить стриптиз-клубам открыться, несмотря на продолжающуюся пандемию. В то же время церквям подобного разрешения добиться не удалось.



В анонсе службы было указано, что проповедь начнется со стриптиза. Пастор сдержал свое слово. Под бурные аплодисменты прихожан и музыку он расстегнул пиджак, снял галстук и бросил его в зал. Далее Маккой приступил к проповеди.