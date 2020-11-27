Организаторов подпольных казино в Петербурге не признали преступным сообществом. Громкая история получила развязку

Громкая история с подпольными казино в Петербурге получила развязку в Выборгском районном суде. Она началась ещё в 2015 году, когда Следственный комитет и сотрудники «потребительского» отдела экономической полиции начали массовые обыски в 17 квартирах Невского, Василеостровского и Выборгского районов, оборудованных под подпольные игровые залы.

Тогда дело возбудили по статье 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») и арестовали троих фигурантов. Один из них, Алексей Варыгин (ранее судимый за убийство), начал давать столь подробные признательные показания, что СКР принял решение переквалифицировать дело по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества». Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Выборгский райсуд оправдал подозреваемых по этой статье.



В незаконной организации и проведении азартных игр признали виновными Алексея Варыгина, Якова Зеленкова, Александра Петрова, Михаила Дубенского и Марию Кудрявцеву. Ещё в отношении более двух десятков мужчин и женщин уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.

Коротко об их деятельности — с января по июнь 2015 года фигуранты под руководством Дубенского, Зеленкова, Варыгина организовали подпольные казино по 10 адресам в Петербурге. Весь учёт доходов и расходов вёлся через интернет-сайт. Вырученные деньги ежедневно скапливались у администратора точки. Суд назвал сумму ежемесячных поступлений от одного зала — примерно 60 тысяч рублей. Все 10 точек в месяц собирали до 4 миллионов рублей.

Когда дело поступило в суд, всем фигурантам вменялся п. а ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённая организованной группой»). В итоге суд переквалифицировал действия Варыгина, Зеленкова, Петрова, Дубенского и Кудрявцевой на вторую часть той же статьи (деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Остальные же фигуранты отделались первой частью.

