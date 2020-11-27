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Майк Тайсон съел «ухо» Роя Джонса в День благодарения

Скриншот из видео на YouTube-канале&nbsp;<p><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCdtNjOwfQpgVK0FyOeLyzrg" dir="auto">Mike Tyson</a><br></p><p><br></p>
Скриншот из видео на YouTube-канале 

Mike Tyson


Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон в преддверии боя с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом провел акцию устрашения. В лучших традициях Тайсон съел «ухо» соперника.

На сайте YouTube опубликован ролик, где «железный» Майк сидит вместе с детьми за столом на День благодарения и предлагает им праздничную «индейку». Однако вместо запеченной птицы на тарелке оказывается торт в виде головы Роя Джонса. Со словами, что его любимая часть это ухо, Тайсон отрезает себе кусочек и съедает его.

Ранее стало известно, что представители Роя Джонса решили застраховать его уши перед боем с Майком Тайсоном. Все это отсылка к бою Майка с Эвандером Холифилдом, который прошел в 1997 году в Лас-Вегасе. Во время поединка Тайсон откусил часть уха соперника, за что был сразу же дисквалифицирован.

Бой Тайсон — Джонс состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.

Скриншот из видео на YouTube-канале&nbsp;<p><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCdtNjOwfQpgVK0FyOeLyzrg" dir="auto">Mike Tyson</a><br></p><p><br></p>
Скриншот из видео на YouTube-канале 

Mike Tyson


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Комментарии (1)

Эрик Дрейван
Семейство бобров на ужин ест деревянную тубаретку.Младший бобрёнок :
- Мама ! Можно мне ножку ?
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