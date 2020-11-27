Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон в преддверии боя с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом провел акцию устрашения. В лучших традициях Тайсон съел «ухо» соперника.

На сайте YouTube опубликован ролик, где «железный» Майк сидит вместе с детьми за столом на День благодарения и предлагает им праздничную «индейку». Однако вместо запеченной птицы на тарелке оказывается торт в виде головы Роя Джонса. Со словами, что его любимая часть это ухо, Тайсон отрезает себе кусочек и съедает его.