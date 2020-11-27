Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон в преддверии боя с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом провел акцию устрашения. В лучших традициях Тайсон съел «ухо» соперника.
На сайте YouTube опубликован ролик, где «железный» Майк сидит вместе с детьми за столом на День благодарения и предлагает им праздничную «индейку». Однако вместо запеченной птицы на тарелке оказывается торт в виде головы Роя Джонса. Со словами, что его любимая часть это ухо, Тайсон отрезает себе кусочек и съедает его.
Ранее стало известно, что представители Роя Джонса решили застраховать его уши перед боем с Майком Тайсоном. Все это отсылка к бою Майка с Эвандером Холифилдом, который прошел в 1997 году в Лас-Вегасе. Во время поединка Тайсон откусил часть уха соперника, за что был сразу же дисквалифицирован.
Бой Тайсон — Джонс состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.