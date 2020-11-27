Британские врачи рассказали, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Об отличиях симптомов инфаркта и панической атаки рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании 26 ноября. Медики отметили, что паническая атака угрозы для здоровья не представляет, но по проявлениям схожа с инфарктом.



Среди симптомов, которые совпадают при этих состояниях — тошнота, одышка и боль в груди. Но боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот, пишет 26 ноября газета Express.

При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение.