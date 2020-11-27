Британские врачи рассказали, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Об отличиях симптомов инфаркта и панической атаки рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании 26 ноября. Медики отметили, что паническая атака угрозы для здоровья не представляет, но по проявлениям схожа с инфарктом.
Среди симптомов, которые совпадают при этих состояниях — тошнота, одышка и боль в груди. Но боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот, пишет 26 ноября газета Express.
При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение.
При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах. Однако, как отметили в британской службе здравоохранения, паническая атака не опасна для жизни.
Но специалисты уточняют, что при таких симптомах нужно вызвать врачей.
«Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать», — предупредили медики.