Читатели «Фонтанки» голосуют за лучшие банки Петербурга

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга каждый может на специальном сайте премии. Топ-10 городских банков сформировался по итогам предварительного тура голосования, в котором жители Петербурга могли назвать любой из тех, что кажется ему самым отзывчивым, профессиональным и надежным. В итоге в финал вышли крупнейшие государственные банки — Сбербанк и ВТБ, также большой, но частный Альфа банк и небольшие, с давними петербургскими корнями банки — СМП Банк, «Викинг», «Открытие». Кроме того, в топ-10 попали «Тинькофф», «Хоум Кредит» и Райффайзен банк.

«Мы очень рады, что в этом году оказались в числе номинантов премии. Ядро нашей ежедневной работы — клиенты. Мы делаем все, чтобы быть лучше, быстрее, чем они ожидают. И быть гибче в тех моментах, где это возможно. Так что лучшая награда для нас — это уверенность клиентов, что они все сделали правильно, выбрав наш банк, — рассказала Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО «СМП Банк». — Мы многое сделали за последние годы, чтобы стать узнаваемым брендом, и продолжаем много делать. Поэтому для нас очень важна обратная связь, и то, что она приходит от «Фонтанки», — это очень значимо».

«"Фонтанка" — это самое охватное СМИ в Петербурге, целевая аудитория которого — любой наш житель, который что-то читает про город. Это те же люди, что ходят и в наш банк. И оценка, которая заложена в критерии премии «Фонтанки» — это оценка непосредственно от потребителя. Обратная связь от него это очень важно и значимо для нас», — рассказывает Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк» Северо-Западный регион.

Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк» Северо-Западный регион