Читатели «Фонтанки» голосуют за лучшие банки Петербурга

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга каждый может на специальном сайте премии.
Топ-10 городских банков сформировался по итогам предварительного тура голосования, в котором жители Петербурга могли назвать любой из тех, что кажется ему самым отзывчивым, профессиональным и надежным.
В итоге в финал вышли крупнейшие государственные банки — Сбербанк и ВТБ, также большой, но частный Альфа банк и небольшие, с давними петербургскими корнями банки — СМП Банк, «Викинг», «Открытие». Кроме того, в топ-10 попали «Тинькофф», «Хоум Кредит» и Райффайзен банк.
«Мы очень рады, что в этом году оказались в числе номинантов премии. Ядро нашей ежедневной работы — клиенты. Мы делаем все, чтобы быть лучше, быстрее, чем они ожидают. И быть гибче в тех моментах, где это возможно. Так что лучшая награда для нас — это уверенность клиентов, что они все сделали правильно, выбрав наш банк, — рассказала Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО «СМП Банк». — Мы многое сделали за последние годы, чтобы стать узнаваемым брендом, и продолжаем много делать. Поэтому для нас очень важна обратная связь, и то, что она приходит от «Фонтанки», — это очень значимо».
«"Фонтанка" — это самое охватное СМИ в Петербурге, целевая аудитория которого — любой наш житель, который что-то читает про город. Это те же люди, что ходят и в наш банк. И оценка, которая заложена в критерии премии «Фонтанки» — это оценка непосредственно от потребителя. Обратная связь от него это очень важно и значимо для нас», — рассказывает Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк» Северо-Западный регион.
Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк» Северо-Западный регион
Голосовать за участников номинации «Банк» и 10 других номинаций можно будет только до 30 ноября на специальном сайте премии.
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея. Победители в 11 номинациях будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». 14 декабря на торжественной церемонии и в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» мы назовем победителей — тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.
Партнеры премии «Признание и Влияние — 2020»
Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» —СРО А «Объединение строителей СПб»
Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»
Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»
Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2
Партнер премии — компания РСТИ (Росстройинвест)
Партнер премии — холдинг SETL GROUP
Партнер премии — компания «ПСК»