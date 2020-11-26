Внушительные очереди из пенсионеров образовались утром 26 ноября в отделах обслуживания льготников «Петербургских аптек». Своего шанса получить антикоагулянт ждут около сотни человек, все набились в одно помещение.



О беспрецедентном столпотворении «Фонтанке» рассказала читательница Мария. В четверг на Ленинский проспект, 131, она привезла свою маму, чтобы получить наконец-то дефицитный препарат «Ксарелто», который до сегодняшнего дня она раздобыть не могла. С утра в очереди постояли почти две сотни человек. Мама Марии оказалась 166-й, терминал подсказал, что ждать придётся около 45 минут.

