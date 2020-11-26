FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: 0
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

В Петербург вернулся дефицитный препарат «Ксарелто». Люди из группы риска создали гигантскую очередь в аптеках

Внушительные очереди из пенсионеров образовались утром 26 ноября в отделах обслуживания льготников «Петербургских аптек». Своего шанса получить антикоагулянт ждут около сотни человек, все набились в одно помещение.

О беспрецедентном столпотворении «Фонтанке» рассказала читательница Мария. В четверг на Ленинский проспект, 131, она привезла свою маму, чтобы получить наконец-то дефицитный препарат «Ксарелто», который до сегодняшнего дня она раздобыть не могла. С утра в очереди постояли почти две сотни человек. Мама Марии оказалась 166-й, терминал подсказал, что ждать придётся около 45 минут.

«Да, «Ксарелто» поступил к ним сегодня. За препаратом подошли постинсультники и люди с другими хроническими заболеваниями, для которых это лекарство жизненно необходимо. Уходить боятся, так как опасаются, что придут завтра и уже ничего не будет. Поэтому смиренно ждут, никто не ругается», — пояснила Мария.

автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария

Та же картина наблюдается в «Петербургских аптеках» на аллее Поликарпова, 6/2. Тут тоже люди с инвалидностью вынуждены дышать друг другу в затылок в надежде получить нужное лекарство.

автор фото читательница «Фонтанки» Людмила
автор фото читательница «Фонтанки» Людмила
автор фото читательница «Фонтанки» Людмила
автор фото читательница «Фонтанки» Людмила

В комитете здравоохранения Петербурга корреспондента «Фонтанки» направили к пресс-секретарю «Петербургских аптек». Там не оказалось человека, готового общаться с журналистами. Предложили отправить письмо генеральному директору сети.

«Ксарелто» периодически пропадает с полок аптек из-за пандемии коронавируса. В октябре совсем исчез «Клексан». Оба препарата снижают риск образования тромбов и применяются врачами, в том числе, при лечении пациентов с COVID-19.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Wuhan Proletarian
Каждый месяц наблюдаю очереди пенсионеров в Петроэлектосбыт.
Иногода, как в мавзолей.
Uber_33
Зато стабильность и предсказуемость. На экскурсию- в Левашовский мемориал. Там тоже сначала было счастье. Всем. А потом, то что видите.
Cveta
Спасибо фонтанке , что в очередной раз всем рассказывает чем лечиться, создавая ажиотаж.
И клексан не дешевый аналог ксалерто. Изучите материал , прежде чем писать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний