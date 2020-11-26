Внушительные очереди из пенсионеров образовались утром 26 ноября в отделах обслуживания льготников «Петербургских аптек». Своего шанса получить антикоагулянт ждут около сотни человек, все набились в одно помещение.
О беспрецедентном столпотворении «Фонтанке» рассказала читательница Мария. В четверг на Ленинский проспект, 131, она привезла свою маму, чтобы получить наконец-то дефицитный препарат «Ксарелто», который до сегодняшнего дня она раздобыть не могла. С утра в очереди постояли почти две сотни человек. Мама Марии оказалась 166-й, терминал подсказал, что ждать придётся около 45 минут.
«Да, «Ксарелто» поступил к ним сегодня. За препаратом подошли постинсультники и люди с другими хроническими заболеваниями, для которых это лекарство жизненно необходимо. Уходить боятся, так как опасаются, что придут завтра и уже ничего не будет. Поэтому смиренно ждут, никто не ругается», — пояснила Мария.
Та же картина наблюдается в «Петербургских аптеках» на аллее Поликарпова, 6/2. Тут тоже люди с инвалидностью вынуждены дышать друг другу в затылок в надежде получить нужное лекарство.
В комитете здравоохранения Петербурга корреспондента «Фонтанки» направили к пресс-секретарю «Петербургских аптек». Там не оказалось человека, готового общаться с журналистами. Предложили отправить письмо генеральному директору сети.
«Ксарелто» периодически пропадает с полок аптек из-за пандемии коронавируса. В октябре совсем исчез «Клексан». Оба препарата снижают риск образования тромбов и применяются врачами, в том числе, при лечении пациентов с COVID-19.