Российская таможенная академия просит отменить в Петербурге штрафы за трещины на фасадах

В этой статье перечислены обязанности организаций по содержанию элементов благоустройства, за неисполнение которых грозят штрафы. Конкретно в пункте 3 речь идет о текущем и капитальном ремонте фасада зданий. Если не обновлять внешний облик построек, согласно закону, с граждан могут попросить от 1 до 5 тысяч рублей, с должностных лиц — от 10 до 50, а с организаций — от 500 тысяч до 1 млн.

Исковое заявление ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» к правительству зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд. Академия просит признать не действующим п. 3. ст. 20 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях.

Российская таможенная академия потребовала суд отменить в Петербурге штрафы за несвоевременный ремонт фасада зданий. Об этом 25 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Судя по материалам картотеки арбитражных дел, с таким штрафом сама Российская таможенная академия столкнулась в прошлом году. Сотрудники ГАТИ в марте-апреле осмотрели дом на Софийской, 52а, где расположен петербургский филиал учреждения, и зафиксировали разрушение окраски, штукатурки и плитки, а вместе с ним — надписи на стенах, рекламные объявления и трещины.

Хотя инспекторы хотели оштрафовать академию на все 510 тысяч рублей, судьи в июле уменьшили сумму до 255 — из-за отсутствия угрозы жизни и здоровью граждан, а также ввиду социальной значимости ее деятельности.

В августе грязные заборы и завешанные кондиционерами фасады позволили ГАТИ за одну неделю выписать штрафов почти на 10 млн рублей.