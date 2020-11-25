В Центре имени Чумакова, разрабатывающем третью вакцину, считают, что прививки станут ежегодными

Скорее всего, COVID-19 станет сезонным заболеванием, и прививаться от него придётся каждый год, как от гриппа, полагает заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев. Как передаёт «Интерфакс», по словам Игнатьева, вирус меняется: «изоляты [вируса], которые исследовались весной, отличаются от тех, которые выделены в осенний период». «Если вирус будет изменяться, а скорее всего, он будет изменяться... Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнемся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом, — объяснил Игнатьев на пресс-конференции 25 ноября. — То есть если штамм (вируса) будет изменчив, то нам придётся опять вакцинироваться сезонно, как и при гриппе».

Для вакцинации россиян, если она станет сезонной, по оценкам медика, может потребоваться около 40 миллионов доз препарата — примерно столько же, как против гриппа. «Если он [вирус] будет меняться, то наша вакцина [центра имени Чумакова], на мой взгляд, имеет определенный выигрыш. Что если штамм поменяется, мы точно так же сможем поменять штамм при производстве [вакцины] на более актуальный. И сделать новый препарат», — рассказал Игнатьев. «Да, скорее всего, это будет сезонная вакцинация», — подчеркнул он. Кроме того, Игнатьев опроверг слухи о чипизации во время прививки: это, по его словам, несуразно, смехотворно и технически невозможно. «Поскольку я немножко знаком с технологией производства вакцин, я не совсем представляю, какой должен быть уровень технологий производства этих чипов, которые можно спрятать в этой вакцине, — сказал Игнатьев (цитата по «Интерфаксу»). — Это настолько несуразно. Это, конечно, вызывает некоторый смех, но, наверное, люди думают об этом, считают, что это возможно. На мой взгляд, это вообще технически невозможно».