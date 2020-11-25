В Центре имени Чумакова, разрабатывающем третью вакцину, считают, что прививки станут ежегодными

Скорее всего, COVID-19 станет сезонным заболеванием, и прививаться от него придётся каждый год, как от гриппа, полагает заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев.
Как передаёт «Интерфакс», по словам Игнатьева, вирус меняется: «изоляты [вируса], которые исследовались весной, отличаются от тех, которые выделены в осенний период».
«Если вирус будет изменяться, а скорее всего, он будет изменяться... Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнемся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом, — объяснил Игнатьев на пресс-конференции 25 ноября. — То есть если штамм (вируса) будет изменчив, то нам придётся опять вакцинироваться сезонно, как и при гриппе».
Для вакцинации россиян, если она станет сезонной, по оценкам медика, может потребоваться около 40 миллионов доз препарата — примерно столько же, как против гриппа.
«Если он [вирус] будет меняться, то наша вакцина [центра имени Чумакова], на мой взгляд, имеет определенный выигрыш. Что если штамм поменяется, мы точно так же сможем поменять штамм при производстве [вакцины] на более актуальный. И сделать новый препарат», — рассказал Игнатьев. «Да, скорее всего, это будет сезонная вакцинация», — подчеркнул он.
Кроме того, Игнатьев опроверг слухи о чипизации во время прививки: это, по его словам, несуразно, смехотворно и технически невозможно.
«Поскольку я немножко знаком с технологией производства вакцин, я не совсем представляю, какой должен быть уровень технологий производства этих чипов, которые можно спрятать в этой вакцине, — сказал Игнатьев (цитата по «Интерфаксу»). — Это настолько несуразно. Это, конечно, вызывает некоторый смех, но, наверное, люди думают об этом, считают, что это возможно. На мой взгляд, это вообще технически невозможно».
Центр имени Чумакова сейчас разрабатывает третью по счету российскую вакцину от коронавируса. В ходе клинических испытаний нежелательных реакций у добровольцев не выявлено. Вакцину планируется зарегистрировать в декабре, а прививки начать в 2021 году.
11 августа президент Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи, и отметил, что и его дочь сделала прививку. 14 октября он сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор».