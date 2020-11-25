Умнее, быстрее, логичнее

«Логические игры с Бобби» — цифры и лабиринты с инопланетянином



Фото: скриншот play.google.com

Инопланетянин по имени Бобби жил на планете Рамбаба вместе со своими родителями-учёными и однажды упросил их взять его с собой в экспедицию на Землю. Вместе с этим героем дошкольникам и младшеклассникам предстоит собраться в путь и подобрать каждому герою подходящие игрушки, научиться играть в «судоку» и собирать несложные пазлы. Всего в приложении около десятка развивающих мини-игр: «лабиринт», задания на составление логических пар или определение лишнего элемента в цепочке. Уровни можно регулировать вручную и выбрать вариант от «легко» до «очень сложно». Помощь родителей не понадобится. (3+)



Подготовка к школе в «Сказбуке»



Фото: скриншот play.google.com

Выучить цифры, алфавит и цвета детям с 3 лет поможет разработка «Сказбука». Приложение учитывает пол, возраст и увлечения ребёнка и составляет индивидуальную программу. В расписании на каждый день будут мультфильмы, головоломки и другие задания, состоящие больше чем из 700 уровней. На каждом этапе подсказки пользователю даёт разноцветная зебра. (3+)

«Мнемонист — тренировка памяти и мозга»



Фото: скриншот play.google.com

В этом приложении пользователю предлагается прокачать навык запоминания слов. В теоретическом разделе можно почитать о различных техниках запоминания, например, о «приёме матрёшки», когда каждому элементу следует придумать ассоциацию и мысленно «соединить» их, или же о «приёме цепочки», согласно которому все слова следует разбить на пары по смыслу и расположить их в воображаемом пространстве. В разделе с игрой ребёнку предстоит запоминать списки слов. Иногда они будут появляться я одно за другим, а порой всплывать на ограниченное количество времени в виде готового списка. Задача игрока — записать увиденное в нужном порядке и заполнить пропуски. (3+)



«Эврика!» — логические задачи, игры и головоломки



Фото: скриншот play.google.com

Тем, кто уже начал учиться в школе и проходить математику, подойдёт приложение «Эврика». Тут есть логические и арифметические задачи. В случае сложностей можно посмотреть подсказку, а если найти ответ никак не получатся, пригодится страничка с подробным объяснением правильного решения. (3+)

«NeuroNation — упражнения для мозга»



Фото: скриншот play.google.com

Научного подхода к ускорению мозговой активности придерживаются разработчики игры NeuroNation. «Исследования подтверждают — развитие мозга происходит аналогично развитию мускулов, если вы что-то не используете, оно атрофируется», — напоминают создатели. Внутри приложения — игры для детей старше 13 лет. На входном этапе игрока ждут тесты на внимательность, память и скорость реакции которые варьируются от просьб запомнить, в каком порядке на экране появляются круги, до предложения провести пальцем в направлении, которое указывают сменяющие друг друга стрелки. По результатам каждому подбирают подходящий уровень и список активностей. (3+)



Подтянуть школьный уровень и отправиться в прошлое

«ГусьГусь» — почти как для взрослых



Фото: скриншот play.google.com

Просветительский проект Arzamas в середине ноября презентовал и выпустил приложение для детей «ГусьГусь». В нём разработчики собрали весь контент для дошкольников и участников, который когда-либо создавали авторы онлайн-университета, и наполнили библиотеку лекциями, аудиокнигами и курсами. Теперь дети могут прямо с телефона послушать подкаст «Урубамба» о Голливуде и Хэллоуине, узнать, может ли человек проспать сто лет, словно сказочная принцесса, или же включить традиционные колыбельные, которые перепела московская инди-группа «Наадя». На каждой странице указан желательный возраст слушателя и хронометраж материала. Лекции детям читают учёные: астроном Владимир Сурдин в своих выступлениях объясняет, как устроен телескоп, почему Солнце красное, а археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин рассказывает о том, как проходит археологическая экспедиция.

«Флаги всех стран мира»



Фото: скриншот play.google.com

Приложение с говорящим названием построено по принципу викторины. На каждом уровне игроку предлагается изучить 20 флагов, 20 городов или 20 валют. Задача — соотнести изображение с названием, ну а для тех, кто хотел бы чуть глубже погрузиться в тему, есть режим «Знаменитые места». Выбрав его, ребёнок будет изучать достопримечательности по разных стран. Подойдёт для любого возраста. (3+)



«Earth History» — назад в прошлое



Фото: скриншот play.google.com

Посмотреть, как в разные исторические периоды выглядела Земля и что было на месте Москвы, Санкт-Петербурга или любого другого города 20, 50, 150, 220 или и вовсе 540 миллионов лет назад, поможет разработка Earth History. На экране всплывает земной шар, который получится не только покрутить и рассмотреть со всех сторон, но приблизить в любой точке. В верхней части экрана расположена поисковая строка, которая позволяет «переместиться» на место любого из существующих мегаполисов. Недостаток программы — отсутствие русскоязычного интерфейса: с переводом пояснений того, что именно происходило на планете на каждом из этапе её формирования, которые появляются при смене временных настроек, в случае с самыми маленькими пользователями, вероятно, придётся помочь взрослым. (3+)

«DailyArt» — в музеи каждый день



Фото: скриншот play.google.com

За задачу воспитать если не историков искусства, то людей, которые точно будут отличать полотна Мане и Моне, всерьёз взялись разработчики приложения «DailyArt». Предполагается, что заниматься владелец гаджета готов каждый день: игра просит разрешения присылать уведомления-напоминания. Во время каждой сессии перед пользователем возникает случайно выбранная картина с кратким рассказом о сюжете, авторе и истории создания полотна. В самом конце страницы — о художественном направлении, в котором работал художник, и данные о том, где работа хранится сейчас. Минус образовательного проекта в том, что в бесплатной версии доступен не весь каталог. Весь набор из 1300 картин и 360 карточек о музейных коллекциях доступен исключительно по подписке. (



«Человеческое тело» и пещеры в «Земле»



Фото: скриншот play.google.com

Целую серию развивающих игр выпустил разработчик Tinybop. Посмотреть, что происходит с едой после того, как мы кладём её в рот; изучить сердце снаружи и изнутри; научиться различать лучевую и локтевую кости на нарисованном скелете можно в интерактивном атласе «Человеческое тело». В нём есть как теоретические карточки с базовыми фактами по анатомии, так и игры на запоминание. Ну а для тех, кого больше волнует вопрос, «откуда берётся дождь», чем «почему работает сердце», подойдёт игра «Земля». Пользователям объяснят, как извергаются вулканы, покажут, как из лавы посреди океана образуется остров и позволят спуститься под землю на специальном вагончике в поисках запасов воды. Единственный минус — в том, что оба приложения доступны по общей подписке на всю продукцию Tinybop: чтобы пользоваться разработками компании, придётся заплатить около 400 рублей в год. (3+)

«Всемогущее устройство» — для юных инженеров



Фото: скриншот apps.apple.com

Любители робототехники могут попробовать себя в роли изобретателей в приложением «Всемогущее устройство». Используя камеру, микрофон, тачскрин и набор встроенных команд и передатчиков, дети словно из пазлов соберут на экране несколько устройств от «выключателя» лампочек, до захлопывающейся ловушки для воров или калейдоскопа картинок. (3+)



«Знающий» — облегчить жизнь историкам



Фото: скриншот play.google.com

Запоминать даты и факты об исторических личностях легче в виде карточек, на которых уже выделено главное. Именно так сочли создатели приложения для школьников «Знающий», разрабатывая приложение для изучения истории России. Оно охватывает программу с 5 по 11 класс и, судя по отзывам пользователей, может помочь при подготовке к ОГЭ. О каждой личности, которая упоминается в том или ином топике, авторы сделали дополнительную подборку биографических фактов. После каждого раздела есть проверочный тест. Стоит учесть, что пройти все темы получится только у обладателей платной подписки. (3+)

Магия и игры вне смартфона

«Простые опыты» — юным химикам



Фото: скриншот play.google.com

В этом приложении школьник найдёт больше двух десятков безопасных экспериментов. На каждой странице подробно, по этапам показано, как при помощи клея ПВА и красителя сделать дома игрушку-лизуна или объясняется, каким образом нужно поместить внутрь стакана бумажный кораблик, чтобы он не намок, даже находясь под водой. Всего экспериментов 25: ребёнок двигается от простого к сложному. (3+)

«Оригами для детей» — животные настоящие и фантастические



Фото: скриншот play.google.com

Птицы, собаки, киты и даже сказочный обитатель лесов Тоторо из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки ждут любителей поделок из бумаги в приложении «Оригами для детей». Удобно, что возле каждого изделия указано количество действий, которые предстоит совершить: чем их больше — тем выше уровень сложности. Как именно складывать бумажный лист, понятно по цветным стрелкам на карточках-инструкциях. В случае, если поделка не получается, ребёнок может вернуться назад при помощи стрелки в меню и спокойно попробовать снова. (3+)

Поделки из всего подряд — новогодние и не очень



Фото: скриншот play.google.com

Много идей того, как сделать канцелярию или праздничные украшения своими руками, дети найдут в «Поделках 2020». Хотя акцент тут сделан преимущественно на новогоднюю тематику, мастерить костюмы пиратов, Питера Пена или Божьей коровки, как и волшебную шляпу из подручных материалов вполне уместно на любой праздник. Среди прочего в приложении есть инструкции по созданию магнитиков в виде животных и выкройки для несложных вязаных игрушек. Возраст около каждой игрушки, к сожалению, не указан, так что взрослым лучше не уходить далеко, ведь детям может понадобиться помощь. (3+)

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

