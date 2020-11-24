автор фото Андрей Олейников/«Коммерсантъ»

Тонкости работы полиции на собственном опыте узнал сотрудник ЖКС № 3 Московского района Петербурга. Его взяли почти на пороге производственного участка под выкрики коллег, готовых ручаться — наш. Оборотня в коммунальщике в итоге не разглядели, но вернуть свободу удалось лишь через сутки и после суда. Доброе имя под вопросом.

Олега задержали 17 ноября на Варшавской, 47/3, — в двух шагах от производственного участка ЖКС № 3, в котором тот трудится специалистом по управлению многоквартирными домами. Он как раз отработал вызов по затопленной сверху квартире в одном из соседних домов, и на этом обыденность вторника закончилась.



«Было примерно 15:30–15:35. Наперерез выехал «Рено» без опознавательных знаков, выскочили двое — и ко мне», — рассказывает Олег. Кроме отработанного «Полиция!», стражей правопорядка в них ничто не выдавало. По словам сотрудника, удостоверения ему не показали, при попытке самому позвонить в полицию у него начали забирать телефон.

Подоспевшие на крик коллеги по ЖКС — ещё два техника и начальница участка — пытались заступиться, но безуспешно. Кто-то достал телефон. На видео Олег в сползающей маске растерянно озирается, пытается не дать сковать руки за спиной наручниками и молчит. Всё так же молча он выворачивается, когда парочка пытается уложить его лицом на капот.



предоставил сотрудник ЖКС-3 Московского района Олег

За кадром вежливо просят «ребят» предъявить удостоверение, а то, может, и не полиция вовсе. Один отрывается от возни с Олегом, советует убрать камеру и всё же объясняет: «Видишь, задерживаем. По подозрению». Донести мысль о важности происходящего, в которое не надо вмешиваться, не удаётся.

— В чём? В чём?! — допытываются свидетели. Но те, кто представился полицией, не настроены на бесполезные разговоры. Олег почему-то недоволен тем, как его волокут, на него покрикивают: «Сюда иди! Ты чё сопротивляешься?»



В салоне с сотрудником ЖКС общались еще экспрессивнее. Олег утверждает, что матерились, но если в цензурном варианте, то всё сводилось к требованиям сознаваться во всём и уверенному «сядешь надолго».

«У меня было при себе удостоверение сотрудника — его не дали достать. Начальница чуть ли не грудью вставала, коллеги заступились, но их не слышали и ни о чём не спросили», — говорит он.



Фото: предоставил сотрудник ЖКС-3 Московского района Олег Фото: предоставил сотрудник ЖКС-3 Московского района Олег

В 29-м отделе техника отправили в камеру. Он узнал, что запоминающейся поездкой обязан сообщению пенсионерки из вверенных его ЖКС домов. Она рассказала о мошеннике, который ходит по квартирам и предлагает платную установку счётчиков. Олег попал под описание. Уверенный, что не задержится и полиция быстро разберётся, отказался расшнуровывать ботинки и остался в носках. Обуться удалось на следующий день.

«Через некоторое время вызвали, сказали подписать протокол. Я не разбираюсь особо, но выхватил что-то про 15:40, Варшавская, сопротивление органам... И испугался — это же серьёзно. Отказался наотрез. Меня вернули в камеру, а потом, наверное, каждые несколько часов подходили и говорили: "Подписывай, иначе хуже будет"», — продолжает он.



Параллельно увезённого в неизвестном направлении техника искали коллеги и супруга. Позвонить ни ей, ни адвокату Олегу не дали, но она отыскала его в отделе и осаждала дежурных с требованием если не пропустить её к мужу, то хотя бы передать ему воду и фрукты.

«Никогда не оказывалась в такой идиотской ситуации и совершенно не была готова к перезвонам с полицией по поводу задержания или к поиску защитника, — говорит Юлия. — В его невиновности я и не сомневалась. Он надёжный, честный и порядочный человек. 6 лет отслужил во флоте и морпехом. У него прекрасная характеристика».

Из отдела Олег вышел практически через сутки — около четырёх часов дня уже 18 ноября его повезли в суд с протоколом о мелком хулиганстве. Ругался матом в общественном месте — на улице. Плюс отягчение в виде неповиновения законному распоряжению представителя власти.

Олег заверяет, что за речью следил, хотя и не прошёл с сотрудниками по первому требованию: слишком внезапным оказалось желание незнакомцев затянуть его в автомобиль без ведомственных символов. В отличие от жены, отвечает на вопросы «Фонтанки» скупо. Говорит, что всё ещё не отошёл от абсурдности случившегося.



Юлия эмоциональнее: «Вы это серьёзно? Моего мужа выставить мелким хулиганом, ругающимся матом? Да я от него никогда ни одного матерного слова не слышала. Он терпеть не может людей, употребляющих нецензурную лексику. А также занимается спортом. Если бы он действительно захотел оказать сопротивление, то те, кто к нему пристали, за считаные секунды оказались бы на земле. Тем более двое хилых оперов примерно одинакового с ним телосложения».

В ЖКС № 3 Московского района ругани от Олега тоже не слышали. Знакомы с ним не так давно: с июля, когда новый техник начал работать по срочному договору. В августе его взяли в штат. «Работа ему, конечно, внове. Но старательный, усидчивый — служба в армии даёт о себе знать. Коллеги характеризуют его как спокойного человека», — описывает сотрудника заместитель гендиректора Сергей Анисимов.

Он также приезжал в 29-й отдел с готовностью поручиться за работника на месте, но не пришлось. С одной стороны, говорит замгендиректора, удостоверение сотрудника ЖКС не гарантирует безгрешности, но с другой — за последние лет 10–15 мошенников среди работников не находили.



На случившееся смотрит с высоты опыта и почти выводит житейское: задерживают — лучше не сопротивляйся. Ведь одним нужно было разобраться, другому, возможно, быть покладистее. По его словам, «корочки» всё же мелькнули — только перед коллегами Олега и не по первой просьбе.

Материалы на Олега Московский райсуд рассматривать не стал. Из них осталось непонятным, как и какому распоряжению полицейских он не повиновался. Указав на отсутствие описи, нумерации и другие огрехи, судья вернула протокол автору — оперативному дежурному 29-го отдела Родину. После устранения недостатков его можно направить снова.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили то, что отражено в протоколе: «Нецензурная брань. Да, при задержании».

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

