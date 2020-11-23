автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Оранжевая «Лада Веста» петляет между однотипными панельками в Красногвардейском районе. Автомобиль пробирается по заставленным транспортом проездам и останавливается у мусорных баков. С заднего сиденья выходит девушка в белоснежном защитном комбинезоне и направляется к подъезду, украшенному завалами из картонных коробок. В этот момент на ступеньках появляется бабушка в розовой куртке. Два ярких пятна приближаются к друг другу, взгляды встречаются. Бабушка крестится и произносит: «Может быть вам дверь открыть?».





Дарья Собгайда отказывается и начинает звонить в домофон. Осваивать профессию на практике ей пришлось в разгар пандемии. Заканчивается третий месяц её работы участковой 107-й поликлиники, за смену она может обойти ногами больше 20 пациентов, на машине — больше.



Это девятый выезд за смену. Сопровождает Дарью за рулём «Весты» Святослав Данилов, руководитель общественной организации «СПБ.АВТО» и один из создателей волонтёрского движения, помогающего участковым врачам добираться до пациентов. «На прошлой неделе возил участковую Екатерину. Она села ко мне, улыбается и говорит: Откуда вы такие берётесь? А для меня — помогать нормально», — рассказывает он.



автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

На прошлой смене за шесть часов «Веста» Святослава намотала шесть километров по дворам между проспектами Индустриальным и Энтузиастов. «Работаем с 12 и до последнего вызова. Мне совесть не позволяет сказать — а я до трёх, а дальше вы сами», — говорит он.

Пока ждём врача, Святослав опрыскивает заднее кресло антисептиком, салон наполняется запахом спирта, открываются окна на проветривание. «У нас все понимают, что мы через одни руки с ковидом работаем. Не красная зона, конечно, желтенькая, — замечает волонтер. — Вот врач придет, я не знаю, у кого она была. Понимаю, что если буду соблюдать меры предосторожности, то риск не выше чем в «Пятерочке»».



Автоволонтёры работают в Петербурге третью неделю, сейчас движение объединяет десяток петербуржцев. Они возят врачей в Московском, Пушкинском, Красносельском и Красногвардейском районах, в ближайшее время присоединятся Фрунзенский, Выборгский и Приморский. Готовы влиться ещё около сотни человек. Сейчас Святослав с коллегами разрабатывают систему диспетчерской связи, чтобы координировать водителей. Ранее Смольный сообщил, что ведет работу над тем, чтобы обеспечить машинами участковых врачей, а также организовать развозку пациентов на исследования с помощью такси. Ближе к решению пока вторая задача. Дарья возвращается от пациента. Её помощь потребовалась молодому парню с невысокой температурой, ему нужно было выписать больничный. Если до пандемии при признаках ОРВИ горожане брали пару отгулов на работе, то теперь работодатели требуют больничных. Это добавляет работы участковым. «Положено пять вызовов на ставку работы, прошлая неделя — прекрасная, было по 20–26 вызовов. Заканчивали в первом часу ночи. Мы обязаны обслужить всех», — делится Дарья.



От молодого парня мы едем к 82-летней бабушке. После операции она передвигается на костылях и сегодня плохо себя почувствовала. По словам Дарьи, по сравнению с летом количество пациентов с коронавирусом увеличилось, в среднем каждый пятый оказывается ковид-положительным. Сама она переболела в сентябре, через месяц после начала работы в должности участкового.

Дарье 24 года, и она мечтает о кардиохирургии. Но так как количество бюджетных мест в ординатуру за последнее время резко сократилось, а за работу участковым дают 100 баллов при поступлении, она решила год провести в поликлинике.

«Самое сложное то, что у меня мало опыта. Когда не знаешь, что делать, приходится выкручиваться, звонить старшим коллегам. Есть страх, что не справишься, — рассуждает молодая врач. — Сегодня был вызов к 96-летней бабушке, у нее пролежни, и ей нужно в гнойную хирургию, а семья отказывается от госпитализации. На дому мало чем можно помочь, назначаю антибиотики, поддерживающую терапию. Но все равно есть риск, что будет заражение крови с летальным исходом. Тут конечно сложная ситуация».



Сейчас зарплата Дарьи вместе с ковидными выплатами составляет 80–90 тысяч. Она снова берёт белый чемоданчик и отправляется к очередному пациенту.

«Это при вас она такая собранная», — говорит Святослав. После одного из пациентов врач вернулась в машину расстроенная, так что для поддержания духа волонтёр купил ей кофе и круассан.

Себя 32-летний Святослав характеризует как бывшего президента класса, экс-старосту и председателя студсовета в отставке. В прошлом году он хотел стать депутатом в МО «Пороховые», собрал подписи в качестве самовыдвиженца. Но его не зарегистрировали, заподозрили поддельные автографы. У Святослава рост под два метра. «Я тот человек, который постоянно бьётся головой», — замечает он про себя. От разговора с ним начинает казаться, что даже самые сложные проблемы имеют решение: «У меня восемь лет общественной деятельности, чувство удовлетворения немного атрофировалось. Мне кажется, что я мало сделал. У нас потребность 20–30 волонтеров на район, чтобы закрыть все 200 поликлиник в городе. Когда это получится, я скажу — круто, я молодец».



Святослав Данилов руководитель общественной организации «СПБ.АВТО»



автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Начинает накрапывать дождь, мы тормозим у подъезда многоэтажной панельки. Святослав родился в Красногвардейском районе и признаётся, что очень любит его, но однотипные здания раздражают. После университета он пробовал работать в крупной фармацевтической компании, с юридическим образованием мог бы зарабатывать больше, чем сейчас, но все равно остаётся в общественниках.

«У нас в организации есть теория здравого эгоизма. Мы выступаем за то, чтобы на дорогах не было ям. Когда к нам присоединяется какой-то автомобилист — как вы думаете, с какой ямы он начинает решать проблемы? Конечно, с той, которая лежит на его маршруте. Человек начинает решать свои проблемы, а получается решение для всего общества, — рассуждает Святослав. — У меня бабушки обе под 80 лет, и я прекрасно понимаю, что этот врач, имея 30 вызовов день, до моей бабушки может не дойти, когда это нужно будет. Просто у него не будет сил».

На часах перевалило за 16.00. Дарья созванивается с заведующей, проверить всех ли пациентов она посетила. 15 адрес оказался последним. «Какой хороший день», — замечает она. С 17 часов у неё начнётся приём пациентов в кабинете, он продлится до 20.00.



— А какой сегодня день? — интересуется Святослав.

— Понедельник.

— Значит, и понедельник может быть хорошим.

Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»

