Вы думали, я вас не переиграю? В Петербурге жюри олимпиады по математике элегантно выявит списавших на дистанте

Как сообщил Кноп, гуглить не запрещалось, так как большая часть детей писала задание «в свободно-безнадзорном режиме». Через 10 минут после старта задания появились на сайте-решебнике. Учащиеся молили помочь, не указывая источник задач.

Жюри муниципального этапа олимпиады по математике придумало, как вычислить тех, кто решится «скатать» ответы из Интернета. Задания дети писали на дистанте, поэтому просто так поймать за руку хитрецов было невозможно. Уже использованное на практике решение предложил преподаватель и популяризатор математики Константин Кноп на странице в Facebook .

«Примерно через минут 20–30 ко всем «уплывшим» задачам на том же ресурсе появились и вполне разумные решения. И это было бы очень грустно, если бы не два общих свойства этих решений: все они были написаны членами жюри (авторами задач и составителями вариантов) и все они были неверными. А вот теперь мы с нетерпением ждем второго акта Мерлезонского балета — дисквалификации всех участников, в чьих работах будут найдены эти решения», — написал Кноп.



Многие подписчики члена жюри поддержали, но были и те, кто считает, что совпадение ответов — недостаточное доказательство жульничества, а значит дисквалифицировать детей нельзя. Позже Константин Кноп с этим согласился.



«Я употребил в тексте слово «дисквалификация» — пожалуй, зря. Речь идёт скорее про деанонимизацию тех участников, которые списали решение из интернета. А вот что будет делаться с ними дальше — это уже более сложный вопрос. За списанное они не получат баллов, потому что оно неверно, — это понятно. А вот как быть с баллами за другие задачи — это посмотрим. Ну и на масштаб бедствия посмотрим тоже», — заявил математик.

