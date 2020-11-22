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Драка на Тореза была между родителями, которые поссорились в школьном чате

Ссора между мужчинами в Выборгском районе Петербурга началась задолго до махания кулаками и стрельбы. Ее корни — в родительском чате.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, в отделе полиции после драки на проспекте Тореза накануне вечером оказались люди приличные, почти все с высшим образованием и достойной работой, в драку полез даже врач. Выяснилось, что таким образом мужчины высвобождали накопленное — эмоции накалились в родительском чате. Там же договорились о «стрелке».

По словам участников драки, стреляли ни в кого не целясь, только в воздух. Претензии в отделе полиции у них друг к другу иссякли.

После потасовки в отдел доставили шестерых. Мужчин отпустили с протоколами о мелком хулиганстве.

В конце октября из-за оскорбления в родительском чате житель Волгограда выследил и ударил мужчину. Через несколько дней тот умер.

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Комментарии (35)

rom_bom
родительские чаты надо запретить, как подстрекающие к экстремизму!
261202221
И как в школе справляться учителям, с учетом того, что это обычно женщины, если такие родители? Раньше вызов родителей в школу был высшей воспитательной мерой, но таких родителей вызывать себе дороже. А детки у них, наверное, те еще конфетки. Как они там выдерживают...
Агроном аэродрома
Ну "мелкое хулиганство" жэж. Понять, простить, отпустить.
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