Драка на Тореза была между родителями, которые поссорились в школьном чате

Ссора между мужчинами в Выборгском районе Петербурга началась задолго до махания кулаками и стрельбы. Ее корни — в родительском чате.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, в отделе полиции после драки на проспекте Тореза накануне вечером оказались люди приличные, почти все с высшим образованием и достойной работой, в драку полез даже врач. Выяснилось, что таким образом мужчины высвобождали накопленное — эмоции накалились в родительском чате. Там же договорились о «стрелке».

По словам участников драки, стреляли ни в кого не целясь, только в воздух. Претензии в отделе полиции у них друг к другу иссякли.