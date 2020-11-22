Драка на Тореза была между родителями, которые поссорились в школьном чате

Ссора между мужчинами в Выборгском районе Петербурга началась задолго до махания кулаками и стрельбы. Ее корни — в родительском чате.
Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, в отделе полиции после драки на проспекте Тореза накануне вечером оказались люди приличные, почти все с высшим образованием и достойной работой, в драку полез даже врач. Выяснилось, что таким образом мужчины высвобождали накопленное — эмоции накалились в родительском чате. Там же договорились о «стрелке».
По словам участников драки, стреляли ни в кого не целясь, только в воздух. Претензии в отделе полиции у них друг к другу иссякли.
После потасовки в отдел доставили шестерых. Мужчин отпустили с протоколами о мелком хулиганстве.
В конце октября из-за оскорбления в родительском чате житель Волгограда выследил и ударил мужчину. Через несколько дней тот умер.