FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
40
Печать

Из застрявшего лифта успели вытащить детей и коляску, и он вместе с женщиной сорвался вниз

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

В жилом доме в городе Курчатове Курской области рухнул грузовой лифт с пожилой женщиной. Она в реанимации. Инцидент попал на видео.

Как сообщает 21 ноября «Курчатов ТВ» «ВКонтакте», обрушение лифта в шахте произошло в доме № 47 по Садовой улице. В здании застрял лифт с семьей: двумя взрослыми и тремя детьми. Из кабины пассажиры выбирались с помощью специалиста. Дети и молодая женщина успели эвакуироваться. Когда из лифта достали детскую коляску и собрались вытаскивать пожилую даму, он сорвался вниз.

Скорая помощь прибыла через 40 минут после вызова. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (40)

PapaKarlo
Денег нет, но вы там в лифте-держитесь!
260551481
Зато Крым наш !
263440171
Подождите, лифт же снабжен несколькими системами защиты от подобного рода случаев. И если лифт ушел вниз, это означает что лифтëр "нецензурно" Отключил. Вероятнее всего в следствии не правильного ремонта, при помощи перемычек обошел всю автоматику, тем самым приведя лифт хоть и в рабочее но опасное состояние. За такое сожать нужно лет на 20...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний