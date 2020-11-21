В жилом доме в городе Курчатове Курской области рухнул грузовой лифт с пожилой женщиной. Она в реанимации. Инцидент попал на видео.

Как сообщает 21 ноября «Курчатов ТВ» «ВКонтакте», обрушение лифта в шахте произошло в доме № 47 по Садовой улице. В здании застрял лифт с семьей: двумя взрослыми и тремя детьми. Из кабины пассажиры выбирались с помощью специалиста. Дети и молодая женщина успели эвакуироваться. Когда из лифта достали детскую коляску и собрались вытаскивать пожилую даму, он сорвался вниз.